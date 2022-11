GF VIP, ‘se pesavi 300 kg…’: Edoardo Tavassi accusa Oriana: la ‘pesante’ affermazione sulla concorrente venezuelana

Al GF Vip, Edoardo Tavassi si scaglia contro Oriana Marzoli ma le sue accuse gli si ritorcono contro: ecco cosa ha detto

Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Edoardo Tavassi su Oriana Marzoli: al GF Vip, il fratello di Guendalina ha cominciato ad accusare l’influencer venezuelana di essere un po’ troppo superficiale…

LEGGI ANCHE :– GF Vip, la sexy mora concorrente mostra un pò troppo durante la notte: la regia non censura e si vede tutto. Fan increduli

GF Vip: Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli? Le accuse

Andiamo con ordine. Al GF Vip, Edoardo Tavassi ha notato che Oriana Marzoli, entrata in casa la settimana scorsa nella stessa puntata in cui lo ha fatto lui, parla praticamente solo con chi è esteticamente bello…

“Oriana non fa altro che stare con Daniele – ha detto – fidati che se pesava 200 kg lei non si sarebbe mai avvicinata“.

Poi la stessa cosa l’ha detta anche direttamente a Dal Moro: “Se te pesavi tre piotte, non ci parlava con te. Hai capito qual è il discorso? Non è una supposizione… è un dato di fatto… io osservo! A me non mi ha mai fatto una domanda random, una curiosità a caso, tutti voi lo avete fatto… Tutti voi avete ricevuto almeno una domanda da me e io almeno una domanda da voi… tranne da una persona“.

I social divisi: c’è chi sta dalla parte della Marzoli, chi da quella di Edoardo

Sui social in tanti stanno acclamando le parole di Edoardo che dice la verità “anche se ha la Spagna contro“…

Peccato che in molti lo stiano al contempo accusando di ipocrisia, dato che Edoardo ha spesso fatto riferimenti un po’ superficiali al fisico delle donne. Da parte sua non sono mai mancati commenti come “è brutta forte” o peggiori… e c’è chi lo accusa di essere semplicemente geloso del fatto che Oriana non lo consideri.

Quali dinamiche scatenerà ora il discorso di Edoardo? Nella casa cominceranno a svilupparsi nuove fazioni in guerra tra loro? Oppure il tutto verrà portato stasera in un confronto in diretta durante la puntata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy