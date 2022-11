GF Vip, Edoardo Tavassi squalificato nel cuore della notte: tutta la casa sveglia per lui. Ecco cosa c’era sotto

Edoardo Tavassi ha fatto credere a tutti i suoi coinquilini di essere stato squalificato dal GF Vip: lo scherzo ben riuscito nel cuore della notte

Nella notte, al GF Vip, si è consumato uno scherzo riuscitissimo di Edoardo Tavassi, che ha fatto alzare tutta la casa e gettato in preda allo sconforto i suoi coinquilini, ai quali ha fatto credere di essere stato squalificato.

Edoardo Tavassi squalificato dal GF Vip… ma era uno scherzo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alle 2.45 di notte, Edoardo Tavassi ha svegliato tutta la casa in preda alle lacrime, facendo accorrere tutti…

“Me lo hanno detto – ha cominciato a farfugliare – mi hanno detto che giovedì ci sarà la cosa, dovrò chiedere scusa e abbandonare la casa“.

Patrizia Rossetti (sua complice) lo ha abbracciato, tentando di consolarlo, quando lui ha alzato le braccia e ha ammesso che fosse uno scherzo.

Gli altri sono rimasti tutti quanti sconcertati, qualcuno ha avuto una reazione isterica cominciando a ridere… Edoardo ha abbracciato tutti, felice e fiero di sé.

Lo scherzo di Tavassi e le reazioni di coinquilini e telespettatori

Tra tutti, Antonino Spinalbese ci era rimasto malissimo: “non riuscivo nemmeno ad abbracciarti… ma tu sei un cog…ne“. Mentre Oriana gli ha rivelato: “Non ci ho creduto tanto perché non ti uscivano le lacrime“. In realtà, però, le lacrime c’erano: Edoardo stava piangendo davvero grazie ad un peperoncino piccantissimo che gli aveva dato Patrizia.

I fan, nel frattempo, sono esplosi per la genialità di Edoardo.”Tavassi, il Grande Fratello sei tu! È riuscito a far alzare dal letto mezza casa! Sto malissimo“, ha scritto una persona. E un’altra ha fatto eco: “Edoardo Tavassi fa svegliare la casa facendogli credere che sta per essere squalificato ! Un mito assoluto da proteggere“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy