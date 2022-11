GfVip, Antonella ha avuto un flirt con Francesco Monte? La rivelazione scottante dopo il gesto di Giulia Salemi in puntata

Antonella Fiordelisi svela un retroscena sulla sua vita privata e gli utenti sui social ricostruiscono le sue frequentazioni...

Al GF Vip fa discutere l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi, che avrebbe svelato lei stessa qualcosa di più sul suo passato.

La ragazza, infatti, dopo aver dichiarato che “Io non do confidenza ad un ragazzo se so che è fidanzato”, in realtà avrebbe frequentato uomini già impegnati sentimentalmente, tra cui Francesco Monte.

Sono stati proprio gli utenti sui social a “ricostruire” i suoi legami affettivi. “Antonella ora dice di aver avuto un flirt presumibilmente quando stava con la Salemi” ha scritto un utente su Twitter, ricostruendo il momento in cui Antonella avrebbe stretto i rapporti con Francesco Monte.

“Antonella ha detto la cosa di Monte solo perché Giulia ha mostrato i tweet contro di lei. Questa ragazza è veramente piccola, vipera e cattiva dentro” ha commentato un altro utente.

“Quindi Antonella ha detto che ha flirtato con Francesco Monte che oltre ad essere stato con Giulia Salemi è stato anche con Cecilia Rodriguez, che è l’ex cognata sia di Antonino che di Soleil, che a sua volta è stata fidanzato con Onestini” ha ricostruito un utente.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy