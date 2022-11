GfVip, dinamiche finte nella casa? Luca Onestini rivela: ‘gente litiga e controlla se è inquadrata dalle telecamere’

Luca Onestini nella casa del GF Vip ha notato che alcuni concorrenti osserverebbero fin troppo le telecamere...

AL GF Vip è entrata una fresca ventata di energia grazie agli ingressi dei nuovi concorrenti. Tra loro c’è Luca Onestini, che è sembrato osservare molto il comportamento degli altri.

Il giovane ha già partecipato al Grande Fratello e non è assolutamente nuovo a certe dinamiche.

Nel parlare con altri concorrenti Onestini ha spiegato che: “Ci sono alcune cose che faccio fatica a capire. Nella mia edizione nessuno ha mai parlato di creare una dinamica, o gente che litiga e guarda se la telecamere lo inquadra. Non lo avevo mai visto, invece qui… Sento sempre parlare di clip e di cose di cui non ci si dovrebbe preoccupare. Se tu vivi, si creano da sole le dinamiche”.

“Luca Onestini è stato secondo in uno dei migliori GF, è stato con Ivana per 4 anni e con Tonon la sua amicizia dura ancora. In Spagna ha vinto ed è stato con la ragazza più conosciuta e che tutti odiavano, non è perfetto, ma non è la persona orribile che dicono che sia” ha scritto un utente su Twitter.

“Il GF di Luca Onestini è stato il migliore proprio perché quasi nessuno pensava alle dinamiche (o pochi volevano emergere). Ognuno si è mostrato per quello che era nel bene e nel male. Sono nate amicizie e amore che durano ancora… Quindi di che stiamo parlando” ha commentato qualcun altro.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy