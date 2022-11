GF Vip, Attilio non si regola su Oriana: la frase troppo spinta che lascia sbigottito Luca Onestini

Al GF Vip fanno discutere le affermazioni di Attilio su Oriana: ecco cosa ha detto, la reazione di Luca Onestini (e cosa ha fatto Edoardo Tavassi)

Al GF Vip sta facendo discutere quello che è avvenuto riguardo a Oriana Marzoli da parte di due concorrenti: prima Attilio Romita, poi Edoardo Tavassi. E, addirittura, c’è stata una reazione sdegnata da parte di Luca Onestini. Ma cosa sarà mai successo?

GF Vip: le parole di Attilio su Oriana scatenano la reazione di Luca Onestini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella sera, al GF Vip, hanno stupito certe affermazioni di Attilio Romita su Oriana Marzoli. Mentre il giornalista parlava insieme ad alcuni coinquilini, si è finiti a discutere dell’influencer venezuelana…

“Io sono veramente in un altro mondo – ha esordito – Quando guardo negli occhi una ragazza come Oriana penso a una sola cosa. Che lì si può fare un giretto, una schiacciatina, una bottarella…”

Di fronte a quelle parole, Luca Onestini è corso via con un risolino isterico. Anzi, il fratello di Gianmarco ha urlato un acutissimo “mi dissocio“.

Attilio ha provato a giustificarsi: “Una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che ad ogni reality si cucca un fidanzato… Ma voi che progetto fate? Che ragionamenti ci fate?”

Luca se ne è andato via, polemico nei confronti di quelle frasi… Tra l’altro anche diversi telespettatori stanno accusando Attilio, non solo per le affermazioni in sé. Ma anche perche disse di essere diverso da Giucas Casella, al quale aveva dato del “vecchio bavoso“

Edoardo Tavassi prima bacia Oriana, poi le fa una richiesta (scherzosa) oltre i limiti

Ma Attilio Romita non è il solo ad aver fatto osservazioni inappropriate nei confronti di Oriana Marzoli. Anche Edoardo Tavassi si è mosso in tal senso, arrivando addirittura a fare dei gesti che stanno facendo molto discutere.

Il fratello di Guendalina si è avvicinato alla Marzoli chiedendole di fare un giochetto con il fumo delle sigarette: “devi tirare e poi mi passi il fumo in bocca“. Appena lei lo ha fatto lui l’ha baciata… lei è scoppiata a ridere mentre lui le diceva “brava!”

Ma questo è niente: all’interno della casa, Edoardo si è inginocchiato di fronte ad Oriana facendole una richiesta decisamente hot. E quello che ha detto è stato: “Mi vuoi sco…re? Te lo chiedo qua, davanti a tutti… mi vuoi bom..re?”

Lei è scoppiata di nuovo a ridere anche perché l’intento di Edoardo era chiaramente scherzoso…

