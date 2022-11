GfVip, bacio improvviso tra Pamela Prati e Marco Bellavia: ‘sembra Uomini e Donne’

Pamela Prati, eliminata al televoto, raggiunge Marco Bellavia in studio e scatta un bacio appassionato tra i due

Nell’ultima puntata del GF Vip, Pamela Prati è stata eliminata al televoto e ha così raggiunto Alfonso Signorini in studio.

E proprio nello studio di Canale 5 è arrivato a sorpresa un bacio inaspettato tra Marco Bellavia e Pamela Prati. Prima la corsa uno verso l’altro al centro dello studio e poi l’abbraccio e il bacio sulle labbra che ha infiammato il pubblico. “Sembra Uomini e Donne” ha commentato ironicamente Marco.

“L’unica cosa vera di questo GF, finalmente abbiamo avuto il bacio tanto atteso dei BelPrati” ha twittato uno spettatore, felice di vederli insieme. “Il bacio BelPrati così inaspettato ma è successo davvero?” ha scritto qualcun altro.

Alcuni utenti hanno notato che però il bacio tra i due non è stato inserito nei momenti salienti della sigla, negando quindi la possibilità ai “vipponi” in casa di vedere cosa è accaduto. “Volevo vedere la reazioni dei vipponi in casa!” ha scritto qualcuno.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset