GF Vip, Wilma confessa una cotta per Daniele: cosa è successo nel confessionale. Lo svela senza peli sulla lingua

Wilma Goich e Daniele Altobello hanno instaurato un bel rapporto nella casa del GF Vip: e se fosse qualcosa di più?

Nella casa del GF Vip, il Covid è riuscito a contagiare numerosi concorrenti, suscitando un vero e proprio terremoto e creando una vera e propria incognita sul futuro di questa edizione. Nel frattempo, in attesa di scoprire cosa succederà, i concorrenti rimasti in gara stringono sempre più amicizie e alleanze e tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro sembra esserci molto affiatamento e… qualcosa di più.

Su Twitter, alcuni utenti non si sono lasciati sfuggire proprio delle dichiarazioni di Wilma: “Wilma sta confessando una cotta per Daniele dal Moro. Quest’edizione è sempre più surreale, io scioccata” ha scritto qualcuno.

Wilma, infatti, si è confidata con alcuni concorrenti, tra cui Antonino Spinalbese e Sarah Altobello: “Abbiamo detto una cosa che abbiamo ribadito in confessionale: sia io che Daniele abbiamo detto senza sapere che anche l’altro l’aveva detto che se se io avessi avuto meno anni e lui di più, saremmo già insieme”.

“Incredibile. A me è successo tre volte nella vita. Ma va bene così. Mi ha risvegliato. Per me è importantissimo perché io avevo escluso a priori qualsiasi possibilità, totalmente” ha aggiunto Wilma.

Sui social inevitabilmente stanno circolando spezzoni di video in cui si vedono i due, affiatati, condividere chiacchiere e momenti di confidenza. In uno di questi si sente Daniele dire a Wilma: “Sei talmente bella che è un peccato non amarti”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy