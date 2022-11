GF Vip, Antonino pazzo di Cecilia Rodriguez? Cosa svela a Edoardo Tavassi sulla sorella di Belen Rodriguez prima della censura

Antonino Spinalbese è ossessionato da Cecilia Rodriguez? Ecco che cosa ha svelato nella notte al GF Vip su di lei e Oriana Marzoli.

Arriva una rivelazione shock di Antonino Spinalbese su Cecilia Rodriguez. Nella notte, al GF Vip, il concorrente del reality show ha parlato molto bene della sorella della sua ex, per la quale sembra avere un vero e proprio debole. Ma sapevate che i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti anche dopo la rottura con Belen e il ritorno di quest’ultima con Stefano De Martino?

GF Vip: Antonino Spinalbese parla di Cecilia Rodriguez in riferimento ad Oriana

Andiamo con ordine. Nella notte, al GF Vip, Antonino Spinalbese si è confidato con Luca Salatino ed Edoardo Tavassi. Il vippone ha parlato di Oriana Marzoli, rivelando di aver notato in lei una certa somiglianza con una sua vecchia conoscenza.

“Sai a chi assomiglia? A sua sorella! Identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona, non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente“, ha detto ai coinquilini.

Il riferimento è ovviamente a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. È alla sua ex che si riferiva con la parola “lei“. Non abbiamo sentito però come è proseguita la conversazione, in quanto la regia ha staccato i microfoni.

Quel che è certo è che Antonino è in qualche modo “ossessionato” dalle Rodriguez. E se con Belen è stato fidanzato ed ha avuto una figlia, di Cecilia sembra essere ancora pazzo!

Cechu e il messaggio inaspettato per Antonino: la reazione della sorella di Belen spiazza tutti

La verità però è che i rapporti tra Antonino Spinalbese e Cecilia Rodriguez sembrano essere ancora veramente buoni. Qualche tempo fa, già dopo la rottura con Belen, Cecilia ha commentato proprio un post Instagram di Antonino, scrivendo: “Ma quella camicia la conosco“.

Il riferimento era ad un capo d’abbigliamento di Spinalbese, usato dalla stessa Cecilia per uno shooting di coppia con Ignazio Moser…

Un messaggio inaspettato questo che, a quanto pare, conferma che tra Cechu e il papà di Luna Marì i rapporti siano davvero rimasti ottimi!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy