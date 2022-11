GF Vip, Guendalina Tavassi e la ‘cattiveria’ che non avete sentito: cosa ha svelato su Antonella dopo la puntata

Guendalina Tavassi ha fatto un exploit nella casa del GF Vip, dove ha avuto uno scontro a fuoco con Antonella Fiordelisi: ecco cosa è successo dopo la puntata.

Il ritorno di Guendalina Tavassi al GF Vip durante la puntata del 14 novembre è stato acclamatissimo: la sorella di Edoardo ha fatto comeback dopo tre anni dalla sua ultima partecipazione al reality show, dove però ha subito avuto uno scontro con Antonella Fiordelisi.

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Antonino pazzo di Cecilia Rodriguez? Cosa svela a Edoardo Tavassi sulla sorella di Belen Rodriguez prima della censura

GF Vip: Guendalina Tavassi contro Antonella Fiordelisi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, Antonella e Guendalina Tavassi si sono accusate a vicenda di non lasciar parlare l’una l’altra. Sono volate scintille e parole grosse.

“Mi è dispiaciuto molto sentire delle cose che hai detto a mio fratello, credevo foste amici – ha detto Guendalina alla schermitrice – ma non sei una persona che può permettersi di fare un discorso di selezione a mio fratello“.

“Perché? Dimmi un motivo!”, ha risposto Antonella stizzita. “Sei entrata qui e stavi con quel ‘Gianlucas Casella’ o come si chiama, ti sei buttata su Edoardo tuo, poverino, ma poi volevi anche Antonino“, ha continuato la Tavassi. “Poverino Edoardo tuo con una sorella così!”, ha replicato ancora Antonella.

Lo scontro continua dopo la puntata

Dopo la puntata, Guendalina ha continuato il suo attacco: “E fattela na risata in latino, cara Tontonella. Comunque ho rivisto mio fratello, bellissimo, mi veniva da piangere. Poi arriva quella che parla in latino. Ma dove pensava di stare? Che poi l’intelligenza è una cosa a lei lontana ed estranea, così come l’ironia. Lei è veramente stupida e pensare che me l’ha detto lei a me. Io ero partita anche soft e invece lei è partita con le offese. Quella è di uno spocchioso, presuntuoso e arrogante, finta saccente, perché poi non sa nulla“.

“Lei è presissima dai follower quindi le ho voluto dire una cattiveria – ha detto ancora la sorella di Edoardo – Sonia le ha detto che Oriana ha 2 milioni di follower e quindi io le ho fatto ‘Stai andando fortissima, adesso sono quasi 750.000. Lei non poteva dire nulla perché stava dicendo che non le fregava dei follower, però lei era morta e io ho goduto. Mi dispiace che Edo debba stare lì dentro con quell’arpia. Che poi ha detto che entrano persone di basso livello. Per adesso sono entrati il suo fidanzato e suo padre, pensa un po’ te“.

Cosa dice Edoardo Tavassi su Micol appena esce la sorella: ‘È carina ma non è quella cosa…’

Dopo l’uscita di Guendalina e la lite con Antonella Fiordelisi, Edoardo ha poi parlato con Giaele di Micol Incorvaia, specie perché la De Donà sembrava preoccupata per la sua amica.

“Non è proprio il mio prototipo – ha detto di lei il buon Tavassi – È carina ma io devo andare oltre. Con lei mi trovo molto bene. Potrebbe essere qualcosa come una grande amicizia ma non ti escludo che mi possa piacere. Lei per me non è il mio prototipo come magari non sono io per lei. Però il fatto che caratterialmente abbia tanto potenziale, mi prende ancora di più…”

Potrebbe essere la base perché accada qualcosa di più tra loro?

Photo Credits: Kikapress