GF Vip, Nikita pericolosamente vicina a Daniele: la regia inquadra Wilma. Cosa è successo stanotte

Momento di pericolosa intimità al GF Vip tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro: lo sguardo di Wilma non è sfuggito ai telespettatori.

Al GF Vip, durante la notte, è andato in scena un momento di tenerezza tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Ma cosa sarà successo tra i due concorrenti? E per quale motivo il popolo del web si sta focalizzando su quell’inquadratura piombata su Wilma Goich?

GF Vip: Nikita Pelizon va ad abbracciare Daniele. Momento intenso tra i due concorrenti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nikita Pelizon non è riuscita a dormire e si è fiondata tra le braccia di Daniele Dal Moro: tra i due c’è stato un lunghissimo abbraccio, con tanto di carezze sulle spalle da parte di lui…

Nel frattempo, a rendere surreale la scena c’erano Edoardo Tavassi, Luciano e Micol che discutevano di Dragon Ball ma è indiscutibile che tra l’ex tronista e Nikita c’è stato davvero un intenso abbraccio, che sembra sottendere a una certa intimità tra i due.

La regia inquadra Wilma Goich durante l’abbraccio e fa impazzire i telespettatori

C’è qualcuno che però fissava la scena in malo modo: Wilma Goich. La concorrente aveva infatti confessato di avere un debole per Daniele, di 45 anni più giovane di lui. Dal divano esterno, la cantante li guardava malissimo con una sigaretta in mano…

La sua reazione non è stata affatto clamorosa ma sicuramente non le faceva piacere questa vicinanza tra Daniele e Nikita. La stessa regia è finita nei commenti dei telespettatori per quello stacco su di lei

“L’inquadratura su Nonnì, in regia abbiamo qualcuno che si diverte“, ha scritto un telespettatore. E un altro ha fatto eco: “Nikita e Daniele che si abbracciano + l’inquadratura su Wilma + lo zoom sulla mano di Daniele che accarezza Nikita: io volo con queste inquadrature“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy