GF Vip, Edoardo velenoso su Micol? Quella battuta poco carina sotto i cuscini che in pochi hanno sentito

Al GF Vip, Edoardo Tavassi parla con Micol Incorvaia ma, tra una risata e l’altra, sembra averle lanciato anche una frecciatina velenosa…

Al GF Vip abbiamo assistito ad un bel momento tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia… anche se, ad un certo punto, tra una risata e l’altra sembra proprio che il fratello di Guendalina abbia lanciato una frecciatina alla coinquilina. Ma cosa le avrà mai detto di tanto tremendo?

GF Vip: Edoardo Tavassi velenoso su Micol Incorvaia? La battutina su Donnamaria

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. È innegabile che tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ci sia un feeling speciale, dimostrato dall’hashtag #incorvassi che ormai spopola su Twitter. E infatti, quando stanno insieme, ridono sempre come matti.

In pratica, Edoardo stava raccontando un aneddoto sui suoi calzini che ha fatto morire dalle risate la Incorvaia, che ha detto: “Mi sento cretina che rido soltanto io ogni volta, però credo che sono stupidi gli altri perché non capiscono“.

“Questo è molto probabile… sarà che non mi sentono“, ha risposto Edoardo riferendosi a Edoardo Donnamaria e George che stavano giocando a dama a pochi passi da loro.

“E invece ti sentono! Il più delle volte… ma non è detto che debbano ridere…”, ha replicato Micol. “Edoardo ride perché lui è come noi“, ha aggiunto in riferimento a Donnamaria.

“Edoardo sì, è uno dei pochi che ha l’ironia mia, proprio la mia… Guarda che è difficile, credimi“, ha risposto quindi Tavassi che con Donnamaria ha abbastanza legato.

A quel punto, Micol ha cominciato a dire: “Lo so, è per quello che mi sono trovata bene con noi… anzi posso dirti…”. “…Lo amo ancora! Ti amo! Spogliati!”, l’ha interrotta Edoardo Tavassi.

Si è trattata secondo alcuni di una sorta di frecciatina dovuta al rapporto che c’era tra Micol e Donnamaria… sarà davvero così?

