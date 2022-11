GF Vip, Antonino e il gesto della testata se ‘Nikita fosse un uomo’: saranno presi provvedimenti?

Antonino Spinalbese finisce sotto attacco per quella frase pronunciata al GF Vip su Nikita Pelizon: è una minaccia che gli costerà cara?

In queste settimane di GF Vip 7 gli atteggiamenti negativi di alcuni concorrenti nei confronti dei coinquilini hanno fatto molto discutere. Dopo la vicenda Marco Bellavia, più volte si sono registrati atti ostili verso Nikita: stavolta a fare un gesto inequivocabile è stato Antonino Spinalbese, tanto da aver spinto molti telespettatori a chiedere provvedimenti.

Antonino Spinalbese e il gesto della testata mentre parla di Nikita

L’ultima vicenda riguarda proprio Antonino Spinalbese, che ha parlato decisamente male della Pelizon con Sarah Altobello. Mentre i due lavavano i piatti, il concorrente si è lasciato un po’ troppo andare

“Ma quella ti guarda così e tu le dici: ma che cos’hai? E lei ‘niente’! Ma fa bene, perché questo gioco è così“, ha esordito parlando della Pelizon. “Noi ci facciamo tanti problemi, tante paturnie… vedremo… oggi stava blanda“, ha aggiunto Sarah.

Poi Antonino è andato avanti, accusando Nikita di volerlo provocare: “Vuoi sapere cosa fa quando passa da me? Dice una frase che dice (Belen), ovvero ‘oh mio Dio’, pensa che nervosismo mi fa tirare fuori. Lei passa e mi fa ‘oh mio Dio’, sempre…”

Poi ha aggiunto “Pensa se me lo facesse un uomo“, corredando la frase con il gesto esplicito di una testata.

Peccato che la frase “Oh mio Dio” spagnoleggiante, fanno notare in molti, Nikita non l’abbia copiata da Belen ma da Amaurys.

Il suo atteggiamento non è comunque piaciuto a molti telespettatori, che chiedono che siano presi provvedimenti. Cosa succederà adesso ad Antonino dopo quel gesto contro Nikita?

