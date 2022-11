GF Vip, la rivelazione di Edoardo che lascia incredula Giaele: Tavassi viola il regolamento. Saranno presi provvedimenti?

Al GF Vip, Edoardo Tavassi fa una confessione sulle sue avventure da animatore in Egitto, facendo rimanere Giaele senza parole (ma violando il regolamento).

Al GF Vip va in scena un momento di confessioni durante il quale Edoardo Tavassi ha raccontato una parte di sé: il fratello di Guendalina ha svelato a Giaele, Micol e Daniele le sue avventure da animatore sulle spiagge di Sharm El Sheikh…

GF Vip: Edoardo Tavassi e le sue avventure a Sharm che lasciano tutti senza fiato

Il racconto di Edoardo, al GF Vip, è stato piuttosto esplicito: “Quando facevo l’animatore e facevo le serate, il giorno dopo andavo in spiaggia e mi fermavano tutti. Me so successe mille cose, tutte robe de donne. Una sera becco sta russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me so le più bone del mondo. Mi siedo e inizio a parlare in un inglese mio. Questa qua sembrava tutta un po’ timidina e io le dicevo di sciogliersi. La sera andiamo in discoteca e sembrava suor Maurina, poi però prende una bottiglia di gin la beve e mi sputa il gin in bocca. Ao ve giuro che prima era una santa e dopo era posseduta da qualche demone. La matta inizia a ballare e a togliermi i vestiti… Io però non amavo rimanere nelle camere delle donne dopo aver finito. Questa mi ha tolto il problema. Dopo la fine mi fa ‘ma tu ancora sei qui?’“

I coinquilini a quel punto gli hanno chiesto con quante donne fosse stato in Egitto. Lui ha risposto: “aspe in sette mesi a Sharm… no nun me va de fa sta cosa davanti a tutti, ‘spe”. Quindi si è tolto il microfono, coprendosi con la giacca per fare la sua rivelazione… peccato che il gesto sia contro il regolamento e potrebbero essere presi provvedimenti nei suoi confronti.

Quello che sappiamo, per ora, non è un numero esatto ma solo una cifra che ha sconvolto Giaele de Donà. Lei, infatti, dopo aver sentito il numero ha esclamato un “No, ma che dici? Non ci posso credere!”

Edoardo Tavassi e lo ‘sgambetto’ a George: il brutto gesto che potrebbe avere conseguenze

Ma l’aver coperto il microfono non è l’unico gesto controverso di Edoardo Tavassi. Il concorrente, parlando con l’altro Edoardo della casa, ha cominciato a mettere in piedi tattiche, facendo di fatto uno sgambetto a George…

I due hanno cominciato a pensare che l’unico modo per far uscire Ciupilan è di metterlo contro Nikita al televoto poiché in genere lui e la Pelizon si supportano a vicenda, soprattutto in virtù di quanto è apprezzata lei fuori dalla casa.

Rivelare notizie dall’esterno, però, per i nuovi entrati è vietato. Subito dopo questo discorso, infatti, Edoardo Tavassi è stato chiamato in confessionale. Cosa succederà? Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy