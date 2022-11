GF Vip, Edoardo velenoso sul fisico di Micol: ‘quando la vedi dal vivo resti un pò…’

Fanno discutere i commenti sul fisico di Micol Incorvaia fatti da Edoardo Donnamaria e Antonella al GF Vip. Ecco cosa hanno detto su di lei e su George Ciupilan

Al GF Vip tutti restano senza parole per quanto affermato da Edoardo Donnamaria sulla sua ex ragazza, Micol Incorvaia: le parole del concorrente fanno davvero discutere i social (e causano una risposta geniale su Instagram). Ma Micol non è la sola a finire sotto attacco. Anche su George Ciupilan, nella casa, se ne sono dette di ogni… saranno presi provvedimenti?

Andiamo con ordine, parlando con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria ha fatto un commento sul fisico della coinquilina e sua ex fidanzata: “Io che l’ho conosciuta sui social, quando la vedi dal vivo rimani un po’ così. Poi non ho mai pensato che fosse una ragazza brutta… ma rispetto a Instagram…”

“Molte ragazze rispetto a Instagram sono molto diverse, anche di fisico, magari usano troppo FaceUp“, ha risposto Antonella.

I Donnalisi sotto attacco per quelle parole sul fisico di Micol

Qualcuno ha attaccato la Fiordelisi, accusandola di essere a sua volta molto diversa su Instagram rispetto a come appare al GF Vip. A molti altri però non piace questo continuo attacco a Micol Incorvaia sul lato fisico.

“Questo continuo sottolineare la differenza tra le foto di Micol e la sua presenza dal vivo lo trovo di una bassezza incredibile – ha scritto una persona – Sará che io tutta questa differenza neanche la vedo chi è che pubblica sul suo profilo foto in cui viene male? Ma dai“.

“E continua a sminuire. Non venitemi a dire che si parla di filtri ig, perché già in altre occasioni ha sminuito fisicamente Micol – ha aggiunto una persona parlando di Edoardo – Io penso non si debba mai sputare nel piatto in cui si è mangiato, è un po’ da incoerenti, oltre che poco signori“.

Nel frattempo, sul profilo Instagram di Micol è comparsa una foto, scattata proprio nella casa del GF Vip. La caption recita: “Ciao sono Micol senza trucco e senza inganno“. Si tratta di una (geniale) risposta alle critiche da parte del suo staff?

Il branco contro George: cosa è successo stanotte. Forse quello che è successo con Bellavia non è servito

Nel frattempo, se quello di Edoardo e Antonella contro Micol può essere considerato body shaming, al GF Vip comincia anche un attacco contro un altro concorrente da parte di un gruppo più compatto formato da Giaele, Micol, Edoardo Tavassi, Antonella, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

“Se io gli dico soprammobile non è che se la può prendere – ha detto la Fiordelisi – non dice mai niente e ti segue come un GPS perché si muove. Poi non parla… parla solo quando deve parlare male di me“.

Le parole di Antonella non sono un caso isolato, perché lei a sua volta aveva preso spunto da Giaele, mentre Edoardo Tavassi ha cominciato a fare versi sul racconto stesso della Fiordelisi, con giochi di parole dipo “è un mobiletto, un GPMobile“…

A qualcuno è sembrato che Micol abbia intimato a Edoardo di “fare un po’ meno” prima che le sue parole potessero essere considerate bullismo nei confronti di George. Quest’ultimo, da parte sua, sembra avere il sostegno del pubblico.

Tra “Il branco in azione… Forza George” e persone che scrivono “Deridere una persona,ridere di una persona, definire in modo ‘cattivo’ è sempre una forma di BULLISMO evidentemente il rimprovero che hanno fatto in precedenza per M non è servito“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy