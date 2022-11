GF Vip, Antonino nel panico per quanto successo con Oriana: ‘voglio risultare positivo al tampone’

Al GF Vip, la situazione tra Oriana e Antonino è complicata, tanto che l’hair stylist mostra chiaramente di temere il confronto televisivo.

Al GF Vip, la situazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese rimane indefinita dopo la notte di passione e il faccia a faccia che c’è stato tra loro. A far discutere sono però le ultime affermazioni dell’hair stylist, che non piacciono affatto ai telespettatori.

Antonino Spinalbese: la paura del confronto con Oriana e le parole sul tampone

Andiamo con ordine. In mezzo tra Antonino ed Oriana c’è finita anche Giaele, dalla quale Spinalbese si è allontanato un po’. Tuttavia, in vista della puntata di lunedì, è stata proprio la De Donà a fare da spalla a Spinalbese.

Quest’ultimo, uscendo fuori a fumare con lei, si è confidato su quello che potrebbe accadere: “Io comunque domani vorrei prendermi una scusa… voglio tipo risultare positivo al tampone… eviterei un grandissimo problema”.

“Non dirla sta roba, non dirla, è brutta“, ha detto Giaele. E lui ha risposto: “Vado un po’ nel panico di fronte a ‘ste cose”

Palpabile dunque il timore di Antonino in vista di un confronto con Oriana in diretta serale su Canale 5… Ma sui social in molti lo attaccano per quello che ha detto: “Ragà, questa frase viene presa sotto gamba, ma dire (voglio risultare positivo al tampone) è gravissimo. Sei in un contesto televisivo, con miglia di persone che ti guardano e con gente che ha perso familiari a causa di questo virus“.

COVID, chi rischia di uscire per quel bicchiere non lavato: 2 anni di pandemia non hanno insegnato nulla

In effetti le parole di Antonino sembrano una leggerezza in un contesto tanto terribile quale è stato il Covid-19 e le modifiche che ha apportato alle nostre vite. Ma in casa non sembra essere il solo a prendere tutto sotto gamba, nonostante l’emergenza scoppiata proprio nel GF Vip…

In cucina, Edoardo ha portato dei bicchieri ad Antonella dicendole: “Questi sciacquali e basta che c’era solo acqua, non li lavare“…

Insomma, non proprio un gesto responsabile, tanto che non ha tardato a comparire un commento che recita: “Due anni di pandemia non gli hanno insegnato molto!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy