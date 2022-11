GF Vip, Antonino e il ‘colpo basso’ per Oriana: quel lapsus clamoroso che lascia i fan di stucco

Sfugge un lapsus ad Antonino Spinalbese quando dopo l’ultima puntata del GF Vip ha parlato ad Oriana… ecco cosa ha detto.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Antonino Spinalbese ha parlato con Oriana Marzoli di ciò che potrebbe accadere tra loro: l’hair stylist ha fatto un discorso molto lungo alla coinquilina ma ad un certo punto, forse un lapsus, si è quasi lasciato sfuggire un nome che non è passato inosservato.

Il discorso di Spinalbese ad Oriana dopo la puntata del GF Vip

“Lascia perdere che io con le telecamere non vado d’accordo a parlare di me – ha cominciato a dire Antonino ad Oriana – Se io ti dico che dopo sette giorni mi sono sentito il tuo uomo, significa che se ho già delle paure mie, dopo sette giorni mi sono sentito quasi impotente“.

“Mi sono sentito in quella situazione in cui dico: ‘io non conosco Oriana al 100% anche se ci piaciamo fisicamente e ci divertiamo‘”, ha aggiunto. E poi ha precisato: “Se tu vuoi che io non sia sincero, ci facciamo la storia qui dentro e siamo a posto, ma siccome io non riesco a fingere… me lo vedi subito in faccia… Io voglio fare quel passo seriamente, da persona matura, se io mi relaziono con te, non è che finisce il programma e il rapporto che c’è qui dentro finisce e tu torni in Spagna e io vado in Norvegia“.

Il lapsus di Antonino Spinalbese lascia i telespettatori di stucco

Poco dopo, però, nel suo discorso Antonino si è lasciato quasi sfuggire un altro nome: “In un confessionale dove dico ‘mi piace G’…” E poi si è subito corretto: “…Oriana, è bella Oriana, sto bene come Oriana’ però ho delle paure… allora prendo e me ne vado via?”

In molti quindi hanno preso quelle parole come un lapsus… Quella ‘G’ che gli stava uscendo dalla bocca non a caso è l’iniziale di Giaele. Il suo sarà stato solo un piccolo errore? Oppure come suggerisce qualcuno, in realtà, Antonino non è cotto gi Oriana ma di Giaele?

