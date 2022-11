GF Vip, Antonella mette in cattiva luce Nikita: il fidanzato Edoardo la zittisce

Antonella Fiordelisi contro Nikita Pelizon al Gf Vip: l’imitazione non piace al fidanzato Edoardo Donnamaria. Ecco cosa è successo.

Nella notte, al GF Vip, i due Edoardo e Antonella Fiordelisi hanno parlato di quello che è successo in casa nel corso della giornata: in particolare, la schermitrice ha “attaccato” ancora Nikita ma stavolta non ha trovato l’appoggio degli altri.

Antonella Fiordelisi imita Nikita Pelizon, Edoardo non ne può più?

La Fiordelisi, infatti, ha imitato la Pelizon, sospirando forte mentre parlava e con tanto di “esse” sibilate: “Mi si avvicina Nikita e mi dice ‘Anto, hai degli sbalzi di umori in questi giorni… io sono convinta che pensi al tuo ex‘. Io le ho risposto che li ho sempre avuti da quando sono entrata qua. E lei mi ha fatto: ‘ma sei sicura?’. Ha ragione Antonino quando ha detto che Nikita provoca quando parla così“.

“A me sembra tanto spirituale, non ti riesco a dare un giudizio“, ha detto invece Edoardo Tavassi. Ma a mettere un punto è stato Donnamaria che, di fronte al discorso della fidanzata ha dimostrato di non poterne più. “Beh, comunque, queste sono cose che si possono evitare“, ha detto per provare a chiudere definitivamente il discorso.

Ma Antonella Fiordelisi, al GF Vip, non se l’è presa solo con Nikita Pelizon ma anche con Micol Incorvaia e con Giaele… Nel rispondere alle due, ha detto in maniera decisamente caustica: “siete senza cervello! Ci siamo capiti solo io e Daniele che siamo intelligenti!”

Al che la De Donà ha risposto: “E noi siamo senza cervello…”, mentre Micol se ne è uscia con un “ma lo vedi che devi ca..re sempre fuori dal vaso pero Antonè, eddai…”

