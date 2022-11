GF Vip, dichiarazione d’amore toccante di Edoardo ad Antonella: le parole commoventi sotto le coperte

Dolcissime le parole che Edoardo Donnamaria dedica ad Antonella Fiordelisi: la meravigliosa dichiarazione d’amore al GF Vip

Al GF Vip va in scena una meravigliosa dichiarazione d’amore di Edoardo Donnamaria nei confronti della sua Antonella: chi poteva mai rendersi protagonista di un gesto così se non la coppia che, formatasi nella casa, è ormai al centro di questa edizione del reality show? Ma cosa avrà mai detto Edo alla sua bella Fiordelisi?

GF Vip: la dichiarazione d’amore di Edoardo ad Antonella fa impazzire tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre Edoardo e Antonella erano a letto, il concorrente del reality le ha dedicato delle parole bellissime, in quella che è stata una dolce e toccante dichiarazione d’amore.

Ha esordito con: “Scusami… io voglio stare con te sempre…” Poi, mentre lei si girava e rigirava sotto le coperte, l’ha abbriacciata forte e le ha detto: “Non ti girare, dormi così… non riesci ma provaci“. E poi, mentre la teneva stretta stretta a sé: “Io so che vuoi stare con me, ma sbaglio sempre sempre… ti amo!”

I fan impazziscono per le parole di Edoardo

I telespettatori si sono sciolti di fronte a queste parole anche in virtù del fatto che Edoardo si sia aperto molto poco finora.

“Non è facile per una persona così chiusa esternare i propri sentimenti, ma sono sicura che lui riuscirà anche con l’aiuto di lei“, ha scritto ad esempio una persona su Twitter.

L’aver esternato i suoi sentimenti così, però, non può che avergli fatto bene. Specie perché la dichiarazione d’amore nei confronti di Antonella è stata davvero meravigliosa. Tutti sempre più in hype per i #donnalisi?

