GF Vip, Patrizia mette in cattiva luce Nikita: cerca di convincere anche Giaele? La frecciata alle spalle di Nikita

Rientrata al GF Vip, Patrizia Rossetti ha cominciato a parlar male di Nikita con gli altri concorrenti. Cosa ha detto a Giaele e Antonino

Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono tornate nella casa del GF Vip dopo essere state in isolamento per aver avuto il Covid: le due hanno cominciato a parlare male di Nikita Pelizon con diversi concorrenti. In particolare, hanno provato a tirare dentro Giaele… Cosa avranno mai detto su Nikita?

Patrizia Rossetti e Wilma Goich contro Nikita? Ecco cosa hanno detto a Giaele e Antonino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Patrizia e Wilma, tornate in casa, hanno parlato di ciò che è successo tra Nikita e Luca Onestini durante l’ultima puntata, a partire dalla lettera e poi dell’incontro in confessionale.

“Non vorrei che questa ragazza fondamentalmente fosse un pochino invidiosa o gelosa degli affetti degli altri“, ha detto Patrizia alla De Donà, provando a trascinarla nel discorso. Giaele le guardava, senza rispondere, e non si è sbilanciata. Poi però hanno trovato terreno fertile…

Della Pelizon hanno infatti parlato ancora con Antonino Spinalbese che ha subito detto: “a me Nikita non piace”. E Wilma: “Dimmi a chi piace?”

“A me non ha fatto niente di male, però sono rimasta molto esterrefatta del suo comportamento nei confronti di Luca – ha aggiunto Patrizia – Ho trovata una Nikita diversissima dai primi mesi ad oggi. Nikita non è la classica ragazza che si propone a Luca con una lettera con una dichiarazione d’amore…”

Nikita attratta da una donna: Giaele glielo chiede davanti a tutti. Il momento imbarazzante per la Pelizon

Nikita, al di là dei commenti di Patrizia Rossetti, è stata al centro di un momento un po’ imbarazzante nella serata, mentre era in salotto con Giaele, Luca Onestini, Luciano e Micol.

Ad un certo punto, la De Donà le ha chiesto: “Sei mai stata con una donna? Hai mai avuto una relazione con una donna?” Nikita l’ha guardata e ha risposto: “Sì!”

“Io ero sicura…”, ha subito esclamato Micol. Mentre Giaele ha pensato alla domanda: “Glielo ho chiesto dopo cinque giorni nella casa e lei non aveva risposto… quindi non ero sicura“.

