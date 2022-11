GF VIP, vestito di Oriana cortissimo mostra troppo: scene troppo provocanti? Gli autori cercano di censurare

Al GF Vip si discute per quel vestito troppo striminzito di Oriana Marzoli: quelle scene così provocanti costringono la regia a intervenire.

Al GF Vip Oriana Marzoli sta facendo parlare moltissimo di sé: stavolta è il vestitino ultra short dell’esuberante concorrente a fare notizia, anche perché sembra che abbia costretto gli autori ad intervenire con la censura.

Oriana Marzoli: il vestito è troppo corto, il Grande Fratello interviene con la censura

Nella casa del GF Vip, Oriana non è nuova ad indossare abitini particolarmente corti e provocanti: un abbigliamento che ha fatto sì che la regia dovesse più volte censurarla.

Nelle ultime dirette, i suoi minidress hanno costretto a far cambiare inquadratura più volte.

Si vocifera che la concorrente sia stata richiamata in confessionale, dove è stata invitata ad un abbigliamento diverso, meno “censurabile”. Non è infatto raro che i suoi abitini ne mettano in mostra il lato b al primo movimento…

…scene che ovviamente non dispiacciono a tutto il pubblico ma che rendono necessario il monitoraggio della produzione. Oriana accetterà quel consiglio del confessionale?

GF Vip, Antonella mostra un pò troppo mentre era a tavola: la regia non censura e si vede tutto. Fan increduli per quella maglia trasparente

Oriana Marzoli, però, non è la sola a mostrare un po’ troppo al GF Vip. Anche Antonella Fiordelisi potrebbe subire un qualche richiamo ed essere censurata.

Mentre era a tavola, in molti hanno notato la camicetta bianca dalla quale forse si intravedeva un po’ troppo. Sono diversi i telespettatori che la stanno accusando di ostinarsi a non indossare il reggiseno e di mettere troppo spesso in mostra i suoi capezzoli…

“Non si può vedere una scena del genere, la volgarità più totale. Si siede a tavola con una maglia mini senza reggiseno e capezzoli al vento, ma non si vergogna? Poi vuole pure fare la morale agli altri“, ha scritto una persona.

E un’altra: “Ma veramente, perché nessuno gli è lo dice? Fa prima a stare con le t…e per aria, sono così evidenti che è come se la maglia manco l’avesse“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy