GF Vip, Giaele ‘affonda’ Antonino: il colpo basso che lo lascia senza parole

Al GF Vip, Giale De Donà dà un duro colpo ad Antonino Spinalbese facendogli un chiaro discorso sulle dinamiche della casa. Ecco cosa ha detto.

Giaele De Donà ha affondato un duro colpo nel cuore di Antonino quando, al GF Vip, hanno parlato del loro strano rapporto. La De Donà è stata molto coerente e precisa, facendo però soffrire non poco il coinquilino.

GF Vip: Giaele affonda un duro colpo su Antonino Spinalbese

Andiamo con ordine. Antonino Spinalbese aveva accusato Giaele di essersi allontanata da lui, ma lei in poche parole è riuscita a spiegare tutto.

“Adesso parlo con tutti e venti – ha detto la De Donà – Non è Antonino ma sinceramente non ho voglia di mettermi in mezzo a cose. Ho altre persone con cui vado d’accordo… Se prima eri il punto di riferimento te, adesso lo è una Micol, un Edoardo. Se devo passare del tempo con te e trovarmi poi in casini e cose di cui non ho voglia, e io non ho voglia… Preferisco allora stare con altra gente“

“Assolutamente“, ha risposto Antonino con una tristezza incredibile negli occhi, rossi e al limite delle lacrime.

Edoardo Tavassi e quella scena piccante con Oriana: cosa ha fatto per 2 minuti mentre lei era freezata

Ma di dinamiche strane se n’è vista più d’una e non solo quella del ‘colpo’ di Giaele ad Antonino. Durante il momento freeze, nella casa, Edoardo Tavassi ha fatto qualcosa di decisamente inaspettato nei confronti di una coinquilina.

Edoardo ha avvicinato la faccia a quella di Oriana, muovendosi tutto intorno al suo viso, mettendosi naso a naso, fingendo di volerla baciare e, infine, gridandole nelle orecchie prima di allontanarsi.

Una scena che sembrava poter avere risvolti hot ma che in realtà si è conclusa con una risata. Quello che molti hanno fatto notare, però, è che nel momento freeze Edoardo ha preferito mettersi vicino ad Oriana e non a Micol… Sarà perché ha un debole per lei? Qual è la verità?

