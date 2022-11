GF Vip, la dichiarazione di Tavassi a Micol: ‘quando abbiamo capito di piacerci’. È successo stanotte

Al GF Vip, nella notte, c’è stata quella che sembra la tanto attesa dichiarazione di Edoardo Tavassi a Micol. Ecco cosa si sono detti

Al GF Vip c’è stato un momento di confessione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, nel quale i due hanno parlato del reciproco interesse… I due, a quanto pare, hanno capito di piacersi nello stesso momento, facendo scatenare tutti i fan degli #incorvassi.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, vestito di Oriana cortissimo mostra troppo: scene troppo provocanti? Gli autori cercano di censurare

GF Vip: nella notte Edoardo Tavassi si dichiara a Micol Incorvaia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella notte, al GF Vip, Edoardo ha detto alla bionda concorrente: “Io avevo percepito una cosa e volevo sapere se era vera”. E lei ha risposto: “Cioè?”

Edoardo ha ripetuto: “Eh, l’interesse”. E Micol: “Quale interesse?”

E lui: “Dai cog…na! L’interesse, un minimo interesse… volevo capire quando era il momento, perché io avevo il dubbio”. “Ah ecco, si si, ho capito, io infatti ero tranquilla”, ha risposto lei

In molti l’hanno presa come una vera e propria confessione del fatto che si piacciano a vicenda e che lo abbiano capito nello stesso momento.

Quel momento di confessione tra Edoardo e Micol: “non ce la posso fare senza di te”

“Quando ho capito che mi piacevi come tipo? Il giorno del test, quella sera – ha detto poi Micol – Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù“.

E poi ha aggiunto: “Ma se ti dicessero che si esce tra una settimana? Saresti contento?” “Da morire!”, ha risposto lui, causando in lei una reazione un po’ delusa: “Veramente!? Che pa..e!”

Poi però lei gli ha detto una cosa dolcissima: “Visto che c’era la possibilità che entrasse qualcuno, da una parte ero contenta. Dall’altra ho pensato ‘e se non mi ca.a più? come ca..o faccio? Non ce la posso fare senza di lui‘”

‘Non è il ragazzo dei miei sogni’, Micol spegne le speranze dei fan: cosa confessa sulla possibile storia d’amore con lui

A un certo punto, mentre Micol stava in braccio ad Edoardo Tavassi, è venuto fuori il nome di Daniele Dal Moro. Il fratello di Guendalina ha detto: “Daniele è quello che ti corre dietro“.

“È quello a cui piaci tu, anzi che piace a te – ha risposto lei – non è il ragazzo dei miei sogni. Ti immagini io e Daniele, ci ammazzeremmo dopo tre secondi di qualsiasi cosa che faremmo insieme“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy