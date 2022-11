GF VIP, Oriana ‘coccola’ Daniele e lui reagisce così: il momento tenero tra i due dopo la puntata

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Oriana Marzoli prova ad avvicinarsi a Daniele Dal Moro. La sua reazione lascia tutti stupiti.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip è andato in scena un momento di “tenerezza” tra Oriana e Daniele che ha lasciato in molti un po’ stupiti per quanto visto in tv. Ma cosa sarà mai successo tra i due?

GF Vip, Oriana sempre più vicina a Daniele: la reazione lascia tutti stupiti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre l’ex tronista era sul divano, lei gli si è avvicinata per parlargli e chiedergli cose. Tuttavia, lui, ogni volta che lei ha provato ad avvicinarsi, mettendogli anche le mani sulle ginocchia, si è allontanato.

“Perché mi chiedi cose mie? Che ti frega? Saranno affari miei?”, le ha detto. E ha aggiunto: “Tu sei troppo curiosa però”.

“Ma non di tutti”, ha risposto lei lasciando cadere dei sottintesi…

Poi, Oriana lo ha stuzzicato un po‘… dandogli dei pugni scherzosi sulle gambe. Gli ha anche fatto il verso, provando ad imitare il suo marcato accento veneto.

“Perché non ci racconti niente della tua vita?”, gli ha detto avvicinandosi ancora di più..

E Charlie, sdrammatizzando, ha detto: “Daniele è un cucciolo“. E lei ancora: “è un cucciolo? Anche se sembra di no…”

A lasciare tutti stupiti però è stata la reazione di Daniele. Per quale motivo si è allontanato in quel modo dalla coinquilina? E Oriana, si è avvicinata così tanto all’ex tronista perché è attratta da lui?

Dopo la puntata, sul divano con Nikita, anche Wilma ha parlato di Daniele, per il quale ha un dichiarato debole… Le due si stavano confrontando in virtù dei timori della Goich sul fatto che l’ex tronista potesse avvicinarsi troppo alla Pelizon.

“È bello che questa esperienza ti abbia fatto incontrare questa persona che ti sta dando emozioni magiche e ti fanno sentire viva“, le ha detto Nikita, rassicurandola sul fatto che tra lei e Daniele non ci sarà mai nulla.

E la cantante ha parlato di ciò che potrebbe succedere fuori dalla casa: “Io quando uscirò sarò più nuova, rinnovata, grazie a lui. Può darsi che fuori non ci vedremo più… Io non lo so… Tu metti in pericolo questa mia certezza, ma poteva essere chiunque qui dentro e mi avrebbe creato questo fastidio“.

