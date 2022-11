GF VIP, ‘mangia troppo e svacca’: la verità dietro la frase di Nikita ad Antonella. Cosa ha detto senza tagli

Nell’ultima puntata del GF Vip è stata mostrata una clip di Nikita che dice delle frasi offensive su Antonella: ecco la verità e cosa dice davvero.

Fa discutere quello che è successo nella casa del GF Vip durante l’ultima puntata e le parole di Nikita Pelizon su Antonella Fiordelisi che hanno contribuito ad alimentare l’insicurezza di quell’ultima. Mentre le accuse di cattiveria alla Pelizon si moltiplicano, spunta però la versione integrale della clip incriminata… E le cose non stanno proprio come mostrate in tv…

Nikita Pelizon e quella frase su Antonella: “mangia troppo e svacca”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche giorno fa, durante una festa in maschera in casa, Antonella ha ceduto a Nikita l’ambito costume da Sirenetta. Lei si è invece vestita da granchio…

Fin qui tutto bene, finché in puntata non è passato un filmato nel quale Nikita dice delle cose a Luca Onestini: “È evidente perché non ha voluto indossare il costume da Ariel. Edoardo la deve controllare quando mangia perché altrimenti poi svacca e piange“.

E poi ha detto ad Antonella “Non ti sei voluta mettere quel vestito perché non sei granché in forma“.

Inutile dire che la clip ha fatto molto scalpore tanto che, parlando con Oriana dopo la puntata, Antonella ha rivelato di esserci rimasta molto male.

“Nikita con me … cattiva – ha detto facendo il gesto della croce con la mano – Ah si sta sporcando? La gente penso non sia stupida… a me non importa che è la preferita… lei non è come sembra e non me ne frega“.

La verità su quella clip: ecco cosa diceva Nikita senza tagli

La verità, però, è che il filmato mandato in onda dagli autori è stato tagliato. Mentre parlava con Luca, infatti, Nikita aveva aggiunto anche una frase che non è stata riportata nella clip incriminata…

“Sta benissimo con quel vestito, ha un fisico pazzesco anche se lei è insicura – aveva aggiunto infatti – Ma qual è il tuo problema se ti vesti da granchio? Quando una tutina, che cavolo, ti sta da dio?”

Parole che sembrano confutare la natura offensiva delle frasi di Nikita… Ma perché quella clip è stata tagliata in quel modo? C’è chi pensa per mettere in cattiva luce la Pelizon.

Edoardo toglie la marmellata dalle mani di Antonella: lei si rifiuta di mangiare dopo la puntata. Cosa è successo

In realtà, è vero quello che dice Nikita, ovvero che Edoardo Donnamaria sta togliendo il cibo ad Antonella per evitare che mangi troppo. Il problema è che si rischia di promuovere un modello sbagliato, che possa favorire i disturbi alimentari della Fiordelisi.

Dopo la puntata, seduti a tavola, Edoardo ha detto alla fidanzata, togliendole della marmellata: “mangia equilibrato, dopo la pasta non mangiare il pancarre con la marmellata“.

Molto abbattuta, Antonella gli ha risposto: “Da ora in poi non mangio più. Stasera faccio il digiuno. Non ho più fame“.

A riguardo c’è chi se la prende con Nikita per aver alimentato le insicurezze di Antonella. In realtà, però, lo stesso Edoardo le ha più volte chiesto di mangiare meno. E lo stesso padre di Antonella, in diretta, le aveva detto: “Sei ingrassata, mangia meno schifezze“.

