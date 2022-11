GF VIP, Edoardo furioso: Antonella lo provoca con Antonino. Cosa è successo stanotte

Antonella Fiordelisi scatena un litigio con Edoardo Donnamaria a causa di una camicia di Antonino: ecco cosa è successo al GF Vip.

Nella casa del GF Vip va in scena un litigio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, con il concorrente c’è rimasto male del fatto che la sua ragazza abbia indossato una camicia di Antonino… La questione sembra essere abbastanza seria e aver causato un certo attrito tra i due.

Il litigio tra Edoardo e Antonella: discussione su quella camicia di Antonino

La questione è proseguita abbastanza a lungo, tanto che lui ha messo in piedi un lungo discorso nel quale ha dimostrato di non digerire affatto che la sua fidanzata abbia indossato una camicia di Antonino.

“Che mi dicevi tu quando Oriana metteva gli occhiali tuoi e avevate discusso?”, ha chiesto ad Antonella. “Dicevo che mi dava fastidio…”, ha risposto lei. E lui ha continuato: “Che dicevi a Oriana quando Giaele metteva le camicie di Antonino? Lei ti diceva ‘lo fa apposta’ e tu confermavi… Quindi lo sai che mettere i vestiti di un’altra persona ha un significato?”

“Per me no…”, ha risposto Antonella. “Ah no?!”, ha chiesto allora Edoardo, e ha fatto per andarsene. “Perché chiedi i vestiti ad Antonino e non a me?”, ha aggiunto poi. “Perché tu non me li vuoi dare!”, ha provato ad arrampicarsi sugli specchi Antonella. “Antone’ è inutile che provi a girare la frittata“, ha detto lui.

Ma perché mai la Fiordelisi ha deciso di indossare quella camicia? C’è chi dice che lo abbia fatto perché attratta da Antonino… C’è chi pensa sia stato un gesto volto a provocare Edoardo. E c’è chi, infine, pensa che lo abbia fatto apposta per litigare ed ottenere qualche clip in più…

GF VIP, ‘si vedeva lo spacco della f..a’ : Antonella con quel vestito ha mandato su tutte le furie Donnamaria

Ad ogni modo, dopo questa specie di litigio, Edoardo è tornato pure sulla questione del vestito da granchio indossato da Antonella qualche sera fa, durante la festa in maschera. Lo stesso vestito che aveva causato tutto quel clamore intorno a Nikita per delle frasi sul fisico della Fiordelisi…

A riguardo, c’è stata una nuova discussione tra Edoardo e Antonella.

“Si vedeva lo spacco della f..a, non era il caso“, ha detto lui facendo riferimento a quel costume da granchio. E Antonella ha risposto: “E infatti mi sono messa la gonna“. È a quel punto che Edoardo ha affondato il colpo, dicendole: “Te la sei messa perché ti vedi grassa“.

Ancora Antonella, ha provato a difendersi: “In altri momenti non l’avrei messa“, facendo solo sì che Edoardo rispondesse ancora: “perché sei più grassa“.

Ma Antonella stava davvero così male con la tutina da granchio? A noi non sembra! Giudicate voi!

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

