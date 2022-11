GF Vip, Nikita ‘accerchiata’ dal gruppo: l’ha cancellato dalla lista della spesa. Antonella, Antonino e Luca criticano

Al GF Vip, Luca Salatino, Antonella e Antonino fanno gruppo contro Nikita Pelizon: ecco le accuse sulla lista della spesa.

Nella casa del GF Vip, l’ostilità nei confronti di Nikita Pelizon è sempre più alta. Stavolta la concorrente è stata attaccata sulla lista della spesa con una ferocia che ha fatto paura a molti. Ma cosa sarà successo davvero?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Edoardo furioso: Antonella lo provoca con Antonino. Cosa è successo stanotte

GF Vip: Nikita attaccata sulla lista della spesa. Ecco cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella casa del GF Vip, come al solito, c’era da fare la lista della spesa: tutto regolare se non fosse che Antonino e Antonella e Luca Salatino hanno cominciato ad attaccare Nikita che avrebbe cancellato il dolcificante dall’elenco delle cose da comprare. I tre si sono praticamente scagliati contro la Pelizon.

Solo Luca Onestini ha deciso di intervenire per difendere la coinquilina: “La stavamo facendo in 5 persone non è che c’era una persona… Non è che Nikita ha cancellato di nascosto. Non ho capito perché adesso stiamo addossando tutta la colpa a lei“.

Unico a difenderla insieme a Micol, ha poi ribadito la domanda chiedendosi perché, se la lista la stessero facendo in cinque, la colpa è ricaduta tutta su Nikita. “Perchè Antonino non mi sopporta e Antonella anche”, ha risposto la Pelizon, sconsolata.

Luca Salatino alla fine confessa tutto a Luca Onestini: la verità su Nikita dopo la sfuriata contro di lei. Cosa ha ammesso

La sera, a letto, la discussione è continuata tra Charlie, Luca Onestini e Luca Salatino. Mentre Onestini continuava a non farsi capace di quanto avvenuto e della sfuriata dell’intera casa del GF Vip contro Nikita, Charlie ha detto: “Ma sicuramente un dolcificante per Antonino c’è…”

“Ma ce ne stanno 3 o 4“, ha risposto Luca Salatino. In molti hanno preso questa frase come una confessione, la conferma che tutta la discussione sul dolcificante non sia stata altro che un pretesto per andare addosso a Nikita.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy