GF VIP, Daniele stronca Wilma: le parole che spezzano il cuore alla cantante ‘innamorata’ di lui

Daniele Dal Moro mette il punto sui sentimenti che Wilma Goich prova nei suoi confronti: ecco cosa ha detto nella notte al GF Vip.

Che Wilma Goich sia innamorata di Daniele Dal Moro non lo sanno soltanto tutti i telespettatori del GF Vip ma ormai praticamente si tratta di una notizia di pubblico dominio anche all’interno della casa più spiata d’Italia. Nella notte, però, sono arrivate alcune parole del concorrente che sembrano stroncare del tutto ogni possibilità.

LEGGI ANCHE :– GfVip, Wilma lo ha fatto alle spalle di Patrizia: cosa accadrà quando se ne accorgerà

GF Vip: Wilma è innamorata di Daniele, lui fa un discorso che chiude ogni possibilità

Andiamo con ordine, non è un mistero che Wilma Goich abbia una brutta cotta per Daniele Dal Moro: incalzata da Patrizia Rossetti, la concorrente del GF Vip ha già da tempo confessato il suo amore per l’ex tronista.

“Ti devo dire una cosa, c’è una punta di sicurezza che ti basta uno sguardo di una persona per capire tutto – ha detto la cantante ala coinquilina riferendosi proprio a Daniele – Noi abbiamo parlato per ore, siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Può fare quello che vuole, però io so che è amore“.

Nel loro rapporto si è vista sempre molta complicità ma è stato sempre fin troppo chiaro che Daniele non ricambi i sentimenti della cantante. Parlando con Luca Onestini e con Micol nella notte, Dal Moro ha infatti messo la pietra tombale su ogni possibilità.

“È qualcosa non difficile ma impossibile, proprio per un discorso di vita – ha esordito – Per me è proprio una cosa diversa. Io non provo nessun tipo di attrazione a livello fisico o carnale nei confronti di Wilma. Per me quello che sento nei confronti di Wilma è un legame affettivo, di intesa, di alchimia… della persona che è. Un legame che mi fa avere un coinvolgimento forte verso di lei, cioè questo bene particolare che le voglio“

La reazione di Wilma su Dal Moro nella notte non è quella che pensi: cosa ha fatto nel cuore della notte sorprendendo tutti

Qualcosa però sembra essere cambiato anche da parte di Wilma che ha reagito in maniera soprendente quando Sarah e Patrizia hanno cominciato a parlare malissimo di Daniele, accusandolo di essere saccente, arrogante e di non pulire mai in casa.

“Hai ragione, hai perfettamente ragione – ha risposto Wilma – Io non sto cambiando… io ho già cambiato idea”.

“Quel ragazzo lì, sai che ti dico? È stato molto furbino!”, ha ribattuto Patrizia. E la Goich ha confermato: “Brava! Ha fatto il suo giochino. Io l’ho capito. Tardi ma l’ho capito. Meglio tardi che mai”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy