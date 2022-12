GF Vip, frase gravissima di Edoardo su Oriana: la gravità delle affermazioni lo metteranno a rischio espulsione?

Fa discutere una frase decisamente di cattivo gusto pronunciata al GF Vip da Edoardo Donnamaria su Oriana Marzoli. Ecco cosa ha detto.

Edoardo Donnamaria finisce sotto accusa per quanto affermato su Oriana Marzoli durante la diretta del GF Vip. Mentre stava conversando con Charlie e Antonella, il concorrente si è fatto sfuggire un’affermazione decisamente poco felice che ora potrebbe costargli caro.

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Edoardo furioso: Antonella lo provoca con Antonino. Cosa è successo stanotte

Edoardo Donnamaria e la frase su Oriana: “Quanta gente l’avrebbe stuprata”

Andiamo con ordine. Mentre Edoardo parlava con Antonella e Charlie, Gnocchi ha detto che su Oriana tanta gente avrebbe fatto peggio di Antonino.

Donnamaria a quel punto non si è trattenuto, lasciandosi sfuggire la frase incriminata: “Quanta gente avrebbe stuprato Oriana… Tanta, ce ne sono“.

Antonella ha provato a fermarlo con un “ma che vuol dire?”, ma la frittata era ormai fatta. Una frase decisamente sessista e di cattivo gusto, la sua, che fa il paio con quella pronunciata quando l’altro giorno è passato un aereo dei fan per Oriana.

“Ormai arrivano aerei per cani e porci“, aveva detto Donnamaria in quel caso.

Cosa rischia adesso? Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? Quella frase sarà equiparata a quella di Ginevra Lamborghini su Marco Bellavia che le costò l’espulsione?

Charlie non ce la fa a resistere alla sexy Oriana: il gesto sfacciato mentre lei gioca in costume da bagno

Ma su Oriana, Edoardo Donnamaria non è il solo ad essersi lasciato sfuggire un comportamento sessista. La concorrente, durante la serata, ha giocato all’improvvisato padel della casa indossando solo un sensualissimo bikini.

Gnocchi, a quel punto, per ammirare meglio il lato B della concorrente venezuelana si è sdraiato sul tavolo da biliardo… Ma non solo. Su di lei avrebbe pronunciato a sua volta una frase non certo piacevole: “risveglia la mia virilità e potrebbe essermi utile sotto le coperte”.

Parole che, insieme all’exploit di qualche giorno fa con Antonino Spinalbese e che gli sono già valse un richiamo, potrebbero costargli caro.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com