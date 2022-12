GfVip, Oriana incastrata da quella frase: l’affermazione su Antonino che fa molto discutere

Oriana si lascia scappare una frase che chiarisce le sue intenzioni all'interno della casa del GF Vip

Al GF Vip, dopo l’epilogo con Antonino Spinalbese che ha rifiutato di approfondire il rapporto con lei, Oriana Marzoli è finita sotto la lente d’ingrandimento degli spettatori, che non si sono fatti sfuggire una sua affermazione.

Oriana ha infatti dichiarato: “ho sbagliato a scegliere Antonino e non Daniele”. “No ma lei non è che vuole la ship da reality” ha commentato un utente su Twitter. “Questa è entrata palesemente per crearsi la storia, poi piange e fa la vittima. Abbiamo sempre avuto ragione su di lei e il tempo ci sta dando ragione” ha commentato un altro spettatore.

“Questa è la persona che avete difeso, quella che piange e si strugge per Antonino in diretta, e poi se ne esce così, una donna con 8 reality alle spalle entrata palesemente per farsi la storia con chiunque” ha scritto un altro utente.

“Povera Oriana… Sedotta e abbandonata, che cattivo Antonino, lei é proprio tanto triste… Non vuole per forza la storiella, no no no” ha ironizzato un altro.

