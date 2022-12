GF Vip, cosa vuole Onestini da Nikita? Quella frase detta stamattina da Luca mette in crisi i fan di Nikita

Nessuno riesce a capire cosa voglia davvero Luca Onestini da Nikita Pelizon: i telespettatori del GF Vip sconcertati e increduli sui suoi atteggiamenti.

Gli atteggiamenti di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon nella casa del GF Vip stanno mettendo in crisi la concorrente del reality show e tutti i suoi fan… Ma cosa starà mai succedendo all’interno del reality show di casa Mediaset?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, frase gravissima di Edoardo su Oriana: la gravità delle affermazioni lo metteranno a rischio espulsione?

Cos’è che cerca Luca Onestini nel suo rapporto con Nikita Pelizon?

Andiamo con ordine. Abbiamo assistito a un confronto tra Nikita e Luca Onestini durante la diretta del GF Vip del 30 novembre. “Non capisco i tuoi atteggiamenti“, ha detto la Pelizon, “mi fai battutine… e basta!”

“Se non vuoi che faccia più battutine non le farò più“, le ha risposto lui, ma al contempo sembra aver escluso un coinvolgimento sentimentale…

Peccato che poi, il 1° dicembre, abbia detto a Nikita: “Stamattina stavo aspettando il caffè a letto“. Lei in tutta risposta lo ha guardato male, tristemente sconcertata da quella sua affermazione. Poi, però, parlando con George e Micol, Luca ha raccontato di sentire un po’ di pesantezza e quasi possessione nei suoi confronti, da parte di Nikita.

I fan della Pelizon contro Luca e i suoi atteggiamenti al GF Vip

Nel frattempo, sui social, in tanti hanno commentato gli atteggiamenti di Onestini, schierandosi dalla parte della Pelizon.

“Onestini vuole il caffè a letto da una che considera amica però di cui è geloso allo stesso tempo se abbraccia Daniele o Luciano, le manda i biglietti con dedica però dice in giro che è lei a cercarlo“, ha scritto una persona. E un’altra ha subito fatto eco: “Non capisco perché Onestini continui a lamentarsi di non ricevere le attenzioni da Nikita quando dice di non essere interessato a lei, mah vabbè, la lasci stare“.

E ancora: “Raga ma Onestini prima fa le battute poi però dice che realmente sta cosa le ha dato fastidio… Nikita cosa deve capire? Già è confusa di natura“.

Onestini si bacia appassionatamente Oriana, Luciano si avventa su Luca per difendere Nikita: è accaduto stamattina

Stamattina, poi, Luciano Punzo ha poi raccontato un suo sogno a Nikita, proprio riguardo a Luca: “Stanotte ho sognato che Onestini non ti calcolava più, era una mer…cia. E si baciava appassionatamente con Oriana. Cioè proprio un bacio bello, profondo, intenso. Poi ha fatto Oriana: ‘non potete capire la sensazione di quelle labbra così grosse sulle mie‘”.

Poi, però, è intervenuto direttamente (sempre nel sogno): “E io gli ho detto: ‘Ma che pezzo di m…a sei?’ Che me la prendevo con lui di brutto e poi ci ho litigato e tu stavi proprio triste…”

“Vedremo se si avvererà“, ha risposto Nikita.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy