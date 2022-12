GfVip, ‘vas a cag..’: Oriana furibonda per lo scherzo di Luca. Ecco cosa le ha fatto

Luca Salatino e lo scherzo ai danni di Oriana: lei non l'ha presa benissimo... Ora sarà vendetta?

Nella casa del Gf Vip, Luca Salatino ha deciso di mettere in atto uno scherzo improvviso ai danni di Oriana, che non l’ha presa benissimo.

Durante il momento della doccia, l’ex tronista ha infatti messo un po’ di shampoo sui capelli asciutti e pettinati della ragazza, che ha reagito immediatamente.

Oriana ha cominciato a strillare, insultando Luca e spiegando che non può lavare i capelli tutti i giorni. La ragazza è apparsa visibilmente in difficoltà nel provare a togliere lo shampoo dai capelli. “No! Vas a cag**! Te lo giuro, Aspettati qualsiasi cosa!” ha esclamato Oriana, pronta per la sua vendetta.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy