GF Vip, Antonino Spinalbese stasera si ritira? Valigie pronte dopo ore al confessionale. Cosa è successo nella notte

Antonino Spinalbese lascia la casa del GF Vip? La notizia rimbomba un po’ ovunque dopo quello che è accaduto nella notte… Cosa c’è di vero?

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip? Spuntano una serie di indiscrezioni sul concorrente che, secondo molti, nella puntata di stasera, 5 dicembre 2022, abbandonerà il programma. Cosa c’è di vero? E, soprattutto, cosa accadrà davvero stasera durante la diretta serale nello studio di Alfonso Signorini? Antonino lascerà davvero la casa? Oppure il suo ritiro è soltanto l’ennesima fake news?

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip? Cosa c’è di vero

Andiamo con ordine. L’ex compagno di Belen Rodriguez, secondo molti, avrebbe preso la decisione di abbandonare la casa più spiata d’Italia in accordo con la psicologa del programma. Il tutto sarebbe stato deciso senza avvertire i coinquilini e dovrebbe avvenire nel corso della prossima puntata, che andrà in onda stasera.

Il motivo sembra essere il fatto che il concorrente non stia bene né fisicamente né emotivamente.

La cosa sarebbe comparsa tra le storie di un profilo Instagram chiamato antonino_spinalbese_official ma che non è quello ufficiale del vippone. Si tratterebbe dunque di una fake news, per quanto verosimile…

Perché Antonino potrebbe davvero ritirarsi dal reality show

La questione però non è così semplice e Spinalbese potrebbe davvero optare per abbandonare il programma. Nella notte, infatti, si è lasciato andare un: “ho la valigia pronta,se domani succede qualcosa che non mi piace, vado“.

La cosa è accaduta dopo che il concorrente ha passato molto tempo in confessionale, tanto che c’è chi parla di ore. Una volta uscito, è andato a fumare una sigaretta con Giaele, non seguito dalla regia. Le avrà confessato che stasera uscirà? Oppure si tratta solo di una serie di coincidenze e rimarrà ancora a lungo nella casa?

Se vedremo o meno Antonino Spinalbese che lascia il GF Vip lo scopriremo stasera. Non dovremo aspettare a lungo…

