GF Vip, ‘chi si sposa per soldi è una p…….a’: la frase di Edoardo davanti a Giaele fa discutere

Polemica al GF Vip per quelle parole pronunciate da Edoardo Donnamaria e che sembrano rivolte a Giaele De Donà. Ecco cosa ha detto.

Scoppia la polemica tra i telespettatori del GF Vip per certe frasi pronunciate ieri sera nella casa, alla presenza di diversi coinquilini, tra cui Giaele De Donà: il dito si punta contro Edoardo Donnamaria e un suo commento piuttosto feroce che sembra riguardare proprio la coinquilina. Ma cosa avrà mai detto il fidanzato di Antonella Fiordelisi?

Andiamo con ordine. Ieri sera, nella casa del GF Vip, mentre le ragazze si stavano struccando, Edoardo si è lasciato sfuggire un commento che sembrava diretto a Giaele De Donà.

“Una che si sposa per soldi è una prostituta”, ha detto infatti Donnamaria. “Io mi dissocio… io mi dissocio a prescindere”, ha risposto subito Edoardo Tavassi. “Allora parecchie secondo la tua logica… ma che dici?”, ha continuato Antonella.

“Perché ti devi ca…re sotto? Secondo te non è così?”, ha replicato Donnamaria, senza che nessuno raccogliesse la domanda. Nel frattempo, infatti, è calato il gelo in casa, perché quello di Edoardo poteva essere un riferimento alla De Donà.

Giaele, infatti, è sposata con il ricchissimo imprenditore americano Bradford Beck, con il quale mantiene un rapporto aperto. La De Donà, in realtà, non ha replicato alle parole di Edoardo, anzi, ha continuato a struccarsi facendo finta di niente.

Antonella ed Edoardo Tavassi, nel frattempo, imbarazzatissimi, hanno provato a metterci una pezza e a cambiare discorso. In realtà, però, Donnamaria non ce l’aveva con Giaele, poiché le sue parole erano in risposta ad una frase di Tavassi. Il fratello di Guendalina aveva infatti detto, scherzando, che Antonella stesse con lui per i soldi…

