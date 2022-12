GF Vip, altra frase pesante di Charlie sulle ‘caramelle’ che Oriana chiede ad Antonino: saranno presi provvedimenti?

Charlie Gnocchi finisce ancora nell’occhio del ciclone per quella frase sessista su Oriana e Antonino: ecco cosa ha detto al GF Vip.

Non è la prima volta, al GF Vip, che Charlie Gnocchi si lascia andare ad un commento non troppo felice su Oriana Marzoli. Ma cosa avrà mai detto stavolta il concorrente sulla coinquilina latinoamericana? E perché mai in tanti ne stanno chiedendo la squalifica?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, vestito di Oriana cortissimo mostra troppo: scene troppo provocanti? Gli autori cercano di censurare

Charlie su Oriana Marzoli al GF Vip: la frase infelice sulle “caramelle” di Antonino

Quella che sta facendo discutere è una frase pronunciata da Charlie Gnocchi su Oriana. Al GF Vip, lo speaker radiofonico si è infatti ancora una volta lasciato sfuggire un commento poco felice sulla coinquilina.

Stavolta, Charlie stava parlando con Antonella Fiordelisi, alla quale ha svelato cosa succede tra Oriana e Antonino: “Ormai questa qua vuole solo quella roba lì… lui ha detto che lei continua. Lui ogni tanto le dà una caramella e lei sta lì così…”. Il gesto che ha fatto per completare la frase, tirando fuori la lingua e aprendo la bocca, non lascia spazi a dubbi sul significato delle sue parole.

Nella notte, parlando con Luca Salatino e i Donnalisi, poi, Charlie si è lasciato ancora andare (e ancora in riferimento a Oriana).

“Sotto il letto le telecamere ci sono? Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la virilità… la serenità“, ha detto. “E dove le mettono? Sotto le coperte? Ma non avevi detto che a te non…?”, ha risposto Luca facendo riferimento a un presunto problema intimo di Charlie.

“No, e infatti voglio provare con Oriana per vedere se succede qualcosa… magari Oriana mi dà una mano“, ha replicato ancora Gnocchi.

Provvedimenti contro Charlie? Le richieste dei telespettatori

In tanti stanno chiedendo che le sue frasi non passino inosservate e che il Grande Fratello prenda una decisione su di lui…

“Ma prendere provvedimenti per questo schifoso? In passato avete mandato gente a casa per molto meno“, ha scritto una persona. E un’altra fa eco: “Chiediamo la squalifica di questo ‘signore’, non è possibile continuare a vedere certi commenti e atteggiamenti così vergognosi“. E c’è chi scrive semplicemente: “Charlie fuori“.

Antonino Spinalbese ‘ha fatto una cosa orrenda a Oriana’: Edoardo svela quel dettaglio avvenuto sotto le coperte

Di Oriana è tornato a parlare anche Edoardo Donnamaria che, ai ferri corti con Antonino, ha criticato il suo comportamento nei confronti della bella venezuelana.

“Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti – ha detto il fidanzato di Antonella – La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tro…ta e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto”.

Poi ha aggiunto: “Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere”.

E ha anche aggiunto: “Antonella lo difendeva a spada tratta dicendo ‘no ma lui è stato bravissimo che l’ha mollata, avrebbe potuto usare la ship e non l’ha fatto’. Io continuavo a dirle ‘per me è un comportamento di m…a, uno che ti tr…a e poi il giorno dopo ti dà un calcio nel c..o è orrendo”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy