GF VIP, Oriana esce dal confessionale in lacrime: cosa è successo di così grave?

Oriana Marzoli è uscita in lacrime dal confessionale del GF Vip: ma cosa avrà mai fatto scattare la reazione emotiva della concorrente?

Scena surreale al GF Vip, dove in molti hanno assistito ad un crollo emotivo di Oriana Marzoli: la concorrente di origine venezuelana è uscita in lacrime dal confessionale. Ma cosa è successo di così grave?

LEGGI ANCHE: — GfVip, la sorella di Antonino lo dice sul conto di Antonella: ecco la frase che hanno sentito tutti

Oriana piange dopo il confessionale: cosa è successo al GF Vip?

Andiamo con ordine. Vedere la scena di Oriana Marzoli che scoppia in lacrime dopo il confessionale, ha colpito gran parte dei telespettatori del GF Vip. In molti sui social si stanno chiedendo dell’accaduto ma in pochi hanno capito cosa abbia detto la produzione alla concorrente.

Le sue lacrime di disperazione hanno attirato l’attenzione dei coinquilini, che hanno provato a farsi spiegare tutto. Quando la concorrente ha parlato con George, però, era troppo scossa e il suo discorso è stato un po’ confuso. Quando poi ha parlato con Sarah, la regia ha subito cambiato inquadratura impedendo di sentire la versione di Oriana…

Le lacrime della Marzoli hanno a che fare con il rientro in casa di Ginevra Lamborghini?

Qualcuno crede di aver capito che il motivo di tanta disperazione sia il prossimo rientro in casa di Ginevra Lamborghini. Lunedì prossimo, l’ereditiera tornerà infatti nel reality, ma come ospite, dopo essere stata squalificata per aver fomentato il bullismo contro Marco Bellavia.

Secondo alcuni telespettatori, la produzione sta spingendo per uno scontro tra Oriana e la Lamborghini, magari tirando in ballo il fattore Antonino. Una richiesta, questa, che potrebbe aver scatenato la reazione della Marzoli.

Antonino si arrabbia con il confessionale: cosa dice agli autori dopo il trattamento riservato a Oriana

Non sappiamo quanto questa ricostruzione sia in realtà corrispondente alla realtà. Fatto sta, però, che dopo l’uscita di Oriana dal confessionale, Antonino è parso a sua volta piuttosto scosso, tanto da aver detto a Luca Salatino e Charlie di starsi trattenendo per quello che è successo…

Non ha rivelato nulla di particolare ma si è capito che i modi utilizzati dalla produzione nei confronti della coinquilina non gli sono di certo piaciuti…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy