GfVip, la sorella di Antonino lo dice sul conto di Antonella: ecco la frase che hanno sentito tutti

Antonino ha incontrato le sue sorelle fuori dalla casa del GF VIp e il commento su Antonella non è sfuggito al pubblico

Durante la puntata in diretta del GF Vip, Antonino Spinalbese è stato protagonista di una dolce sorpresa che la produzione ha organizzato per lui. L’ex di Belen Rodriguez ha infatti potuto rivedere e salutare le sue sorelle, in questi mesi lontane da lui ma vicine con mente e cuore.

La sorella di Antonino, infatti ha detto fuori dai denti che le piace tantissimo Antonella, vedendola bene come amica per il fratello. La frase non è passata affatto inosservata, soprattutto considerata la “gelosia” di Edoardo Donnamaria nei confronti del rapporto tra Antonella e Antonino.

“La sorella che spinge sugli “antoanto”, forse stiamo vincendo” ha twittato un utente che tifa per loro. C’è anche chi ha notato che “Antonella è così felice di piacere alla sorella di Antonino”. “La faccia compiaciuta di Antonella quando ha saputo di piacere alla sorella di Antonino e la sua espressione quando ha sentito la parola “amica”” ha twittato un altro spettatore.

Antonino e le sue sorelle, la richiesta del pubblico

Le sorelle di Antonino sono piaciute talmente tanto al pubblico del GF Vip che, pensando al passato e ad esempio alle sorelle Selassié che parteciparono al reality l’anno scorso come unico concorrente, si sono chiesti: “Alfonso ma perché non abbiamo messo dentro la casa le sorelle di Antonino come concorrente unico al posto suo?”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy