GF Vip, Ginevra rientra in casa: la reazione del fidanzato non è quella che ti aspetti

Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip: dopo la squalifica è pronta a fare ritorno (come ospite). Ma come avrà reagito il fidanzato di fronte alla notizia?

Il rientro di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip è prossimo: l’ereditiera tornerà nel reality show lunedì prossimo, tra le polemiche e la voglia di mettere in moto nuove dinamiche all’interno del programma.

Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GF Vip: ecco i termini

Andiamo con ordine. Ginevra era stata squalificata dalla stessa edizione del reality show dopo essere stata accusata di aver fomentato il bullismo nei confronti di Marco Bellavia.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show, tuttavia, lo stesso Signorini ha aperto alla possibilità di un suo rientro. “Solo come ospite“, ha poi sentenziato il conduttore, precisando i termini della sua permanenza. La concorrente, quindi, dovrebbe rimanere una settimana, in una sorta di vacanza…

Il motivo sembra essere dettato dalla voglia di stuzzicare Antonino Spinalbese, con il quale aveva legato particolarmente. Peccato che nelle ultime settimane Antonino abbia allacciato uno strano rapporto con Oriana Marzoli e tutto sembra ora essere in discussione.

Come ha reagito il fidanzato di Ginevra?

Nel frattempo, però, anche Ginevra sembra essere tornata con il suo fidanzato, il consulente di marketing Edoardo Casella. Come avrà reagito alla notizia del suo ritorno in casa?

Molto semplice: benissimo! Casella ha infatti lasciato un like al tweet del profilo ufficiale del GF Vip dove si annuncia il rientro di Ginevra…

Come ha reagito Elettra Lamborghini all’ingresso della sorella Ginevra di nuovo nella casa: ‘disagio’. Quella stories è per lei?

Nel frattempo, Elettra Lamborghini ha scritto sui social: “Stamattina le uniche parole che ho sono ‘Che disagio’. E non so come mi sono presa il raffreddore, che sento che mi stanno iniziando i sintomi“.

In diversi hanno pensato che potesse essere un riferimento al rientro nella casa del GF Vip di sua sorella Ginevra… La realtà però sembra ben diversa: a quanto pare, Elettra sta male per aver fatto l’albero di Natale all’aperto e in pigiama! L’ingresso della sorella al GF Vip non c’entra nulla!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy