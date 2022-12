GF Vip, Edoardo Donnamaria porta a letto Oriana in braccio: l’avvicinamento farà impazzire di gelosia Antonella?

Oriana ed Edoardo Donnamaria si stanno avvicinando dopo la lite tra la Marzoli e Antonella Fiordelisi? Ecco cosa è successo al GF Vip.

Al GF Vip va in scena uno strano momento che vede protagonisti Edoardo Donnamaria ed Oriana Marzoli, dopo il pesante litigio tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi: qualcosa sta cambiando nelle dinamiche interne alla casa…

LEGGI ANCHE :– GfVip, la sorella di Antonino lo dice sul conto di Antonella: ecco la frase che hanno sentito tutti

GF Vip: il litigio tra la Fiordelisi e la Marzoli

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, al GF Vip, sono state protagoniste di una dura lite. Le due si sono scontrate dopo l’avvicinamento di Oriana a Micol e Giaele…

Tra un attacco e l’altro, le concorrenti hanno cominciato ad urlarsi contro a viso aperto, registrando quella che forse è la loro rottura definitiva.

“Sei una falsa… L’unica cattiva sei te… Io una cattiva come te non l’avevo mai vista – ha detto Oriana alla schermitrice – Tu ti metti a ridere mentre io stavo soffrendo… mi dispiace vedere come sei così“.

GF Vip: Edoardo vicino ad Oriana dopo il litigio con Antonella?

Il bello è che poi, in serata, è stato Edoardo Donnamaria ad avvicinarsi ad Oriana. Il concorrente aveva bisogno che liberasse il letto e, quindi, ha preso in braccio la Marzoli e l’ha spostata di peso.

Tra i due, infatti, c’è stato un forte avvicinamento (ovviamente nel segno dell’amicizia). Un dettaglio che però potrebbe far impazzire di gelosia Antonella, specie dopo la lite con la stessa Oriana…

Oriana e George fanno faville insieme: i due si lasciano andare e… Cosa è successo

Oriana Marzoli, nel frattempo, ha cominciato a dar segni di interesse per un altro concorrente: George Ciupilan. La concorrente, parlando con Sarah Altobello, ha confessato: “Sto iniziando a vedere George sexy. Cavolo, ha 20 anni“.

Inoltre, vedendo passare il coinquilino davanti a loro, a torso nudo, Oriana non ha potuto fare a meno di dire: “bello bello bello“. E prima ancora, mentre era davanti allo specchio a sistemarsi, la Marzoli si è fermata a guardarlo estasiata…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy