GfVip, frecciata velenosa di Edoardo Tavassi contro George: l’intervento di Nikita è immediato

Edoardo Tavassi non resiste nel fare una battuta su George Ciupilan che però non è stata gradita da tutti

Nella casa del GF Vip, Edoardo Tavassi ha lanciato una frecciata piuttosto velenosa verso George Ciupilan, alludendo al suo continuo silenzio.

Nel bel mezzo della cena, Edoardo si è alzato ironicamente per fare un discorso “suggerito da George”, per poi sedersi subito dopo aver fatto scena muta, alludendo così al suo essere di poche parole.

Antonella ha risposto a Edoardo: “Ma perché non smetti con queste battute alle quale ridi solo tu?!”. Anche Nikita ha immediatamente risposto a Tavassi, spiegando che “in realtà George parla, basta trovare la chiave giusta!”.

“Tavassi alla lunga è davvero pesante. George aveva espresso la scorsa notte il suo pensiero sulle battute che lo riguardano trovandole pesanti. Nonostante questo lui continua imperterrito. Ho apprezzato davvero molto Nikita. È stata un’amica leale” ha twittato un utente.

La risposta di George

Il ragazzo è il primo ad ammettere di essere un tipo silenzioso, tanto che durante una discussione tra Giaele, Micol e Oriana che discutevano su come comportarsi con Antonella e come rispondere alle sue frecciatine, George ha suggerito: “Fate come faccio io, non parlate”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy