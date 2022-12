GfVip, la scommessa compromettente di Antonino e Giaele: come reagirà Ginevra?

Il triangolo Antonino-Ginevra-Giaele regalerà nuovi colpi di scena? I fan attendono...

Al GF Vip i concorrenti – soprattutto Antonino Spinalbese – attendono l’ingresso temporaneo di Ginevra Lamborghini, a cui è stato permesso di rientrare nella casa nonostante l’eliminazione clamorosa avvenuta ormai diverse settimane fa.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Antonino ‘pazzo’ per Giaele: il gesto ‘fisico’ fatto nel cuore della notte

Il ritorno di Ginevra riaccende i riflettori sul suo rapporto con Antonino lasciato a metà, anche se dovrà fare i conti con Giaele e con il rapporto di complicità che tra i sembra continuare ad esserci, tanto che “Antonino ha scommesso un massaggio con Giaele e lo ha proposto lui, mi porto avanti per quando succederà e la colpa sarà data a lei” ha spiegato un utente.

“Non c’è più malizia, soprattutto per Giaele quindi perché no? Mi piace il loro rapporto come si è evoluto” ha scritto qualcun altro sui social.

“Come mai ha scommesso questo massaggio? Comunque come si vede che ad Antonino manca il rapporto fisico che prima c’era con Giaele” ha notato qualcun altro.

“A lui non manca Giaele visto che è stata ‘parcheggiata’ appena è entrata Oriana e verrà riparcheggiata a breve con l’entrata di Ginevra. A lui serve lì dentro una figura femminile e in questo momento non ce l’ha, infatti a breve avrà altro, la compagnia di Giaele non servirà più” ha spiegato un altro utente.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy