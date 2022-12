Edoardo Donnamaria: ‘Voglio fare un figlio con te’. Il momento che ha gelato tutti. La reazione di Antonella

Bellissima la dichiarazione d'amore di Edoardo ad Antonella al GF Vip... peccato che poi si sia spinto oltre causando il gelo!

Al GF Vip va in scena una meravigliosa dichiarazione d’amore di Edoardo Donnamaria nei confronti della sua Antonella: chi poteva mai rendersi protagonista di un gesto così se non la coppia che, formatasi nella casa, è ormai al centro di questa edizione del reality show? Ma cosa avrà mai detto Edo alla sua bella Fiordelisi? E poi, perché Edoardo ha detto qualcosa che ha gelato praticamente tutti?

LEGGI ANCHE :– GfVip, Edoardo copre la telecamera per non far inquadrare Antonella mentre le toglieva: ‘una cosa è averle fisse, una cosa è averle così’. Te ne sei mai accorto? Cosa ha sempre nascosto

GF Vip: la dichiarazione d’amore di Edoardo ad Antonella fa impazzire tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre Edoardo e Antonella erano a letto, il concorrente del reality le ha dedicato delle parole bellissime, in quella che è stata una dolce e toccante dichiarazione d’amore.

Ha esordito con: “Scusami… io voglio stare con te sempre…” Poi, mentre lei si girava e rigirava sotto le coperte, l’ha abbriacciata forte e le ha detto: “Non ti girare, dormi così… non riesci ma provaci“. E poi, mentre la teneva stretta stretta a sé: “Io so che vuoi stare con me, ma sbaglio sempre sempre… ti amo!”

Momento di gelo dopo le parole di Donnamaria

Ma se la dichiarazione di qualche giorno fa è stata fantastica, un momento imbarazzante si è visto quando Donnamaria, in veranda, si è rivolto alla Fiordelisi, spiazzandola completamente.

“Io attualmente voglio fare un figlio con te…”, ha detto Edoardo ad un certo punto, causando un momento di estremo imbarazzo in Antonella. Si sono guardati senza parlare per un momento che è parso infinito, finché Edoardo ha aggiunto “Non è che lo voglio fare ora…”

Nel frattempo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini, che erano nei dintorni, non hanno sentito o hanno fatto finta di niente, continuando a parlare tra loro. Insomma, qualche istante di di vero gelo tra i due, che si scontra con le dichiarazioni dolcissime che si scambiano.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy