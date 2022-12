GfVip, scatta il bacio tra Edoardo Tavassi e Micol: la trappola escogitata da Giaele per farsi rivelare tutto

Nella casa del Grande Fratello sarebbe nata una nuova coppia, arrivata finalmente a baciarsi: si tratta di Edoardo e Micol

Nella casa del GF Vip sarebbe nata un’altra coppia, quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due, infatti, si sarebbero finalmente baciati e Giaele, avrebbe fatto di tutto per scoprire la verità, tanto da escogitare una piccola trappola per sapere come sono andate le cose.

Così come ha spiegato un utente su Twitter, infatti, “Giaele, per farsi dire che gli Incorvassi si fossero baciati, ha fatto finta, con Tavassi, di esserne a conoscenza, per farsi confermare il bacio da lui. C’è del genio, sto male”.

C’è però chi sostiene che Giaele non volesse assolutamente andare contro Micol, tanto che, secondo un altro utente su Twitter “Micol glielo ha confessato per prima, di nascosto, l’altro ieri. Infatti poco fa quando le ha fatto la domanda “alla luce del sole” Micol le ha fatto il sorrisino “cosa stai facendo? Reggimi il gioco”. Giaele non avrebbe mai fatto qualcosa alle spalle di Micol”.

Edoardo Tavassi apre l’accappatoio e mostra tutto ad Oriana: cosa rivela l’influencer

Nel frattempo, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli sono stati protagonisti di un piccolo incidente, durante il quale Edoardo si sarebbe ritrovato con l’accappatoio aperto davanti a Oriana. Quest’ultima ha riportato l’episodio, con dovizia di particolari, proprio a Micol, che ha commentato l’accaduto sorridendo con Wilma Goich, Edoardo Donnamaria e lo stesso Tavassi.

