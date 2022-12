GF Vip, Dana e la frase su Putin: rischia la squalifica? Sarah scioccata dall’affermazione

Al GF Vip, Dana Saber pronuncia una frase shock su Vladimir Putin che adesso potrebbe costarle caro. La produzione prenderà provvedimenti nei suoi confronti?

Stanno facendo discutere delle affermazioni su Putin fatte al GF Vip da Dana Saber: la nuova concorrente del reality show, infatti, si è lasciata andare ad un apprezzamento nei confronti del presidente russo che ha gettato nello sconforto i suoi fan. Cosa avrà mai detto di tanto grave?

GF Vip, Dana Saber Shock: “Putin è il mio uomo ideale. Lo amo”

La frase incriminata è presto detta: “Io lo amo… Putin! Se mi chi chiedi chi è il mio uomo ideale è lui“, ha detto ad un certo punto Dana Saber di fronte ad altri due concorrenti.

Tra loro, Sarah Altobello è rimasta un secondo scioccata di fronte alle parole e per sdrammatizzare ha detto, con il suo forte accento pugliese: “Ah Putin… a me era Trump… io facèvo la sosia di Mèlania… era lui il mio uomo ideale“… Anche Attilio era lì vicino e ha provato a deviare l’argomento, dicendo: “Ovviamente non stiamo parlando della guerra…”

GF Vip: squalifica in vista per Dana? Le richieste dei fan e il precedente di Clizia Incorvaia

Il danno, tuttavia, Dana lo ha fatto e ora in molti la stanno mettendo sotto accusa, chiedendo la squalifica: “Sinceramente è una vergogna dire questo, con tutto ciò che ha fatto e sta facendo in terra ucraina. Meritevole di squalifica“. Oppure: “Ma vi rendete conto che state mettendo al GFVip una tipa famosa per un bacio e che ha come ideale Putin??? Vergognaaa, fuori sta st…a che offende tutti senza motivo“.

“Ci sono cose che devono trascendere il divertimento che può dare un reality, la frase detta da Dana nel momento storico che stiamo vivendo è probabilmente la cosa più grave detta in quella casa (tolto il caso Marco). Andrebbe immediatamente presa e buttata fuori“, ha scritto poi un’altra persona.

E c’è chi ricorda di quando Clizia Incorvaia venne eliminata per aver detto ad Andrea Denver “Pentito, maledetto, sei un Buscetta“. Per la sorella di Micol la squalifica arrivò immediatamente… succederà anche a Dana con il caso Putin?

La frase su Putin non è l’unica, cosa ha chiesto la Saber a Daniele lasciando di stucco i fan del programma: non è come pensi

Tra l’altro, quella sul presidente russo non è nemmeno la prima frase infelice pronunciata dalla modella… In tre giorni nella casa, ne ha infatti già dette di tutti i colori, come quando si è rivolta a Daniele, confessandogli di aver voglia di fumare “una canna”.

E, poi, sempre su Dal Moro, ha detto (anche per provocare Oriana): “Domani la mia colazione sarà sniffare Daniele”…

Insomma… che fosse un tipo sopra le righe lo sapevamo… ma ora la Saber rischia davvero la squalifica. Cosa accadrà?

