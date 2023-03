GF VIP, Daniele ha mentito su Antonella? Il discorso riportato a Donnamaria

Al GF Vip, Daniele Dal Moro ha raccontato ad Edoardo alcune confidenze che gli aveva fatto Antonella Fiordelisi, ma la verità sembra essere diversa. Ecco qual è.

Dopo quello che è successo nell’ultima puntata del GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sulla storia del van e di Nicole Murgia, cominciano a vedersi alcuni strascichi: tra questi c’è anche un momento che ha visto protagonista Daniele Dal Moro, prima confidente della schermitrice e poi corso a raccontare tutto ad Edoardo.

Al GF Vip, Daniele rivela a Donnamaria le confidenze di Antonella (ma sbaglia)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. “Devi capire se vuoi davvero chiudere con una persona o se perdere questa persona per questa cosa non ti va“, ha esordito Daniele con Edoardo Donnamaria, prima di cominciare a snocciolare (male) le confidenze di Antonella: “Lei ieri mi ha detto che da questa cosa ha capito, ha anche tirato fuori la cosa del suo ex, ha detto che forse il sentimento che provava era una roba… comunque ha parlato della storia del suo ex“.

“Io adesso non voglio dirti una parola per un’altra perché le parole precise non me le ricordo“, ha detto poi Dal Moro. E poi: “Però io ti garantisco che nel momento in cui l’ha detta io ho proprio pensato: ‘questa roba la mandano sicuro‘”.

“Cioè come a dire che è ancora innamorata di…?”, ha chiesto quindi Donnamaria. “No – ha risposto Dal Moro – ma come a dire che rivaluta anche… ha detto di aver chiuso con una persona che dimostrava di più di quanto dimostri tu e ora rivaluta questa cosa“.

“A me dell’ex aveva detto che qualsiasi cosa succeda con me, lei grazie a me ha capito che non era innamorata di questa persona e non ci sarebbe mai tornata – ha quindi risposto Edoardo – Mo a te ti dice il contrario! Ma tanto l’incoerenza direi che è di casa“.

Cosa aveva detto davvero Antonella?

Qualcuno però ha fatto notare che quello che ha detto Daniele ad Edoardo non corrisponde proprio alla verità…

Riprendendo il discorso che gli aveva fatto Antonella, si capisce chiaramente che il senso delle sue parole era diverso: “Inizialmente avevo lasciato una porta aperta al mio ex perché era una persona d’oro, ok? Stando qua ho capito che l’amore vero per me era questo. Ho fatto stare anche male una persona con cui era finita da poco per lui, ci sono state molte cose che ho fatto qui per lui… sono stata sempre vera con lui. Oltre a subire quello che ho subito e che ho visto mi devo anche sentir dire certe cose“.

Insomma, Antonella non avrebbe in alcun modo detto di essere innamorata ancora del suo ex, ma solo dispiaciuta per come è finita con lui alla luce dell’evoluzione della situazione con Edoardo.

Nicole Murgia, intanto, non ha perso tempo e non appena uscita dalla casa ha subito utilizzato le sue Instagram Stories per attaccare in modo diretto Antonella Fiordelisi: “Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono e sulla donna che sono. Gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci saranno da dire su di te ma come mi insegni la verità viene a galla”.

Poi ha aggiunto: “Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia uno a uno a tutti voi che mi state dimostrando affetto, grazie”.

Non è chiaro cosa avverrà ora ma siamo pronti a scommettere che ci sarà un confronto tra le due concorrenti durante la prossima puntata del programma, dato che anche la Fiordelisi non si è tenuta e ha insultato a sua volta la Murgia chiamandola “gatta morta“…

