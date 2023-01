GF Vip, Daniele zittisce Oriana dopo quanto accaduto ieri notte: cosa le ha detto sorprendendo i fan della coppia

Al GF Vip è partita la ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ma qualcosa non sembra funzionare a dovere, soprattutto da parte di lui…

Al GF Vip, dopo il bacio scattato tra Daniele ed Oriana quando sono finiti a letto insieme, si può dire che sia cominciata in qualche modo una sorta di storia tra i due: ma se la ship è partita, la cosa non sembra convincere molto i fan della coppia…

GF Vip: la ship tra Daniele e Oriana non convince tutti

Andiamo con ordine e partiamo dal primo dettaglio: l’interesse di Daniele per Oriana a molti sembra essere debole, molto debole… Innanzitutto perché l’ex tronista non pare essere così preso dalla Marzoli.

Daniele l’ha infatti praticamente zittita mentre parlavano di ciò che sta avvenendo tra loro: “A parte gli scherzi, io dopo 100 giorni, ho capito anche come sei fatta… problemi non ce ne sono e anche in confessionale ho detto ‘giochiamo‘, nel senso buono del termine. A me non importa quello che fai, è un problema tuo. Ti dò un consiglio da amico. Se non ti piace quella roba lì, ci finisci dentro“.

I paragoni tra quanto sta avvenendo con Oriana e quanto successe con Martina Nasoni

In molti, poi, stanno cercando di paragonare ciò che avviene nella “ship” tra Daniele ed Oriana con quanto avvenne nella precedente avventura di Dal Moro nella casa del Grande Fratello 16, nel 2019.

All’epoca, Daniele era molto preso da Martina Nasoni e, paragonando i due atteggiamenti, si nota come la sua attrazione per lei fosse decisamente più forte. A differenza di quanto avviene con Oriana, Daniele non solo cercava di più Martina, ma le stava vicino ed era molto premuroso nei suoi confronti.

Con Oriana, invece, è spesso insofferente e non mancano le critiche su atteggiamenti e modi di fare. È probabile che, al di là dell’attrazione, l’ex tronista ci vada con i piedi di piombo perché ha paura che Oriana possa spezzargli il cuore.

Wilma e la reazione inaspettata alla storia tra Oriana e Daniele: cosa le dice in faccia senza peli sulla lingua

La reazione alla ship tra Daniele e Oriana che però più di tutte sta facendo impazzire i fan è quella di Wilma Goich, che ha praticamente da sempre una cotta per Dal Moro ma ha voluto dare la sua “benedizione” alla nuova storia.

La cantante ha detto alla Marzoli: “Hai preso il posto di qualcun altra!”. Oriana, capendo il riferimento a Dana Saber, ridendo le ha chiesto: “Lo preferisci?”

“Eh sì“, è stata la risposta di Wilma…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy