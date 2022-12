GF Vip, ‘mi fai schifo’: Edoardo furioso con Antonella dopo la puntata. Cosa è successo

Al GF Vip va in scena l’ennesimo litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: ecco cosa è successo dopo la puntata.

Al GF Vip è andato in scena l’ennesimo litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ma stavolta le cose si sono svolte in maniera decisamente più pesante rispetto al solito, con tanto di parole forti. Ma cosa è accaduto davvero al GF Vip?

LEGGI ANCHE :– GfVip, scatta il bacio tra Edoardo Tavassi e Micol: la trappola escogitata da Giaele per farsi rivelare tutto

GF Vip, nuovo litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonella. Lui: “Mi fai schifo”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, è chiaro che Edoardo maldigerisce la vicinanza ad Antonino della fidanzata ma più che altro non grandisce l’atteggiamento di Antonella nei confronti di Spinalbese, tanto da averle detto: “Quando il nostro rapporto cominciava ad essere intimo, tu flirtavi con Antonino e io l’ho visto in un video. Se la cosa fosse successa al contrario, tu non mi avresti più permesso di avvicinarmi più… Io ti ripeto: fatti fare i capelli, chiacchiera con Antonino… tutto bene. Ma se tu usi Antonino per provocarmi, a me fai schifo quando lo fai!”

“Guarda io faccio la scema con Antonino… Tu per me stai fuori proprio di testa“, le ha fatto il verso poi… La Fiordelisi ha quindi risposto: “Mamma miaaaaa! Ho detto una cosa grave! Dopo che tu hai abbracciato Oriana che faceva la gatta morta! Perché non ti fai un esame di coscienza?”

“Non ci arrivi proprio… ecco perché ti trovi bene con Antonino, perché non ci arrivate…”, ha concluso lui. Offesa, Antonella si è alzata ed è andata via…

Donnamaria a Tavassi: “Se è quella di quel video, mi fa schifo”

Dopo la puntata, Edoardo Tavassi e Micol hanno parlato con Donnamaria della questione, spronandolo a reagire. Lui, semplicemente, ha ribadito il discorso.

“Io quando ho visto quel video, il secondo, io le ho detto: Antone’, te l’ho detto in maniera chiara, se sei quella di quel video a me fai schifo. Quindi, se tu fai un’altra volta una cosa del genere per me finisce“, ha concluso.

Il brutto gesto di Antonella alle spalle del suo fidanzato Edoardo: cosa ha fatto dopo la litigata nella notte

Dopo la puntata, tuttavia, Antonella ha provato a riavvicinarsi ad Edoardo che, steso disperato sul letto era chiaramente sofferente. Molti telespettatori hanno criticato fortemente la Fiordelisi che, pur avvicinandosi al fidanzato per cercare di ricomporre dopo il litigio, mentre lui era voltato ha alternato smorfie e risatine nei suoi confronti!

Il suo atteggiamento non è piaciuto praticamente a nessuno, tanto che i commenti contro di lei si stanno sprecando. Tra un “vergognosa” e un “la maturità con la pala“, Antonella sembra non essere proprio amata dal pubblico, specie dopo il litigio con Edoardo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy