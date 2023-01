GF VIP, ‘Antonella è pericolosa’: Edoardo Donnamaria attacca la fidanzata e svela la verità sulle lacrime

Al GF Vip, fanno discutere le affermazioni di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha confessato a Luca Onestini.

In questi giorni, sta andando in scena al GF Vip l’ennesima crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: tra i due i litigi e i momenti in cui uno attacca l’altra sono ormai all’ordine del giorno, tanto che non è raro che si confidino con altri concorrenti.

GF Vip: Edoardo Donnamaria attacca Antonella. Ecco cosa dice su di lei

E proprio a riguardo stanno facendo discutere alcune affermazioni di Edoardo, che attacca profondamente Antonella. “Era andata a piangere sotto le coperte, poi le levo le coperte e non stava piangendo“, ha detto a Luca Onestini. E poi ha aggiunto: “È una pericolosa, per me lo è… in un momento di rabbia si può inventare che io le ho messo le mani addosso“.

Sempre a Luca, ha detto: “Un giorno, praticamente, andiamo a letto e io vado per abbracciarla e baciarla o anche qualcosa in più e lei mi rifiuta. Noi l’abbiamo fatto tutti i giorni qua dentro e quindi le chiedo perché. E lei risponde ‘non mi fido di te‘. Ma come non ti fidi di me? Fino a mezz’ora fa eravamo a giocare e a scherzare“

In molti lo stanno attaccando per via di queste rivelazioni intime sul suo rapporto con Antonella, altri invece lo stanno ergendo a paladino in grado di smascherare proprio la Fiordelisi. Qual è la verità? Edoardo sta gettando Antonella in pasto ai leoni? Oppure si sta semplicemente sfogando di ciò che è accaduto nel corso della loro storia?

Antonella spiazza tutti: il suo commento su Donnamaria fa capire tante cose. Cosa ha detto su di lui nel cuore della notte: non è quello che pensi

In molti però hanno cominciato a chiedersi quale sia la verità sullo stato di cose tra Antonella ed Edoardo quando la Fiordelisi, parlando con Nikita, si è lasciata andare a sua volta.

“A me piace il fatto che poi ti torna vicino ma se non si avvicina io sto male e poi posso cedere e avvicinarmi io, che è una cosa che non ho mai fatto e non farei mai – ha rivelato alla Pelizon – Ti chiedi come abbia fatto a capitare qua dentro. Dici: ‘come hai fatto a innamorarti qui dentro, su 20 persone, avrei mai potuto trovare quello giusto? Non lo trovo fuori, lo trovo qua?’. Cioè, ti rendi conto, che cosa strana trovare l’amore qui dentro? L’amore vero, non una storiella così… e mi sento anche fortunata che è capitato proprio quest’anno e proprio a me. Non lo avrei mai potuto incontrare se no… a volte succede tipo destino…”

Parole, le sue, che sembrano quelle di una persona pienamente innamorata, nonostante le insicurezze di Edoardo. Riusciranno a recuperare pienamente il proprio rapporto e a far trionfare davvero il loro amore?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy