GF Vip, Edoardo dà della ‘Z’ ad Antonella: critiche furiose per quanto detto su di lei e Antonino

Al GF Vip Edoardo Donnamaria dice una bruttissima parola su Antonella Fiordelisi: ecco l’insulto che sta facendo discutere i telespettatori.

Nella notte al GF Vip, Edoardo Donnamaria si è lasciato sfuggire una parola di troppo su Antonella Fiordelisi. Finiti i tempi in cui erano solo baci e abbracci, tra i due è da giorni che è tutto un continuo litigio… Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile sulla fidanzata?

GF Vip: Edoardo Donnamaria dà della ‘Z’ ad Antonella Fiordelisi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Esasperato, nella notte, Edoardo Donnamaria si è sfogato con Oriana, dicendo però qualcosa di terribile su Antonella. Infastidito dal suo rapporto con Antonino, il concorrente si è lasciato andare a qualcosa di eccessivo ed estremamente offensivo…

“Antonella ha fatto la z….a con lui tutto il giorno – ha detto – Ci ballava, si strusciava, gli faceva le carezze sempre davanti a me“.

Le reazioni alle parole di Donnamaria

I commenti dei telespettatori a riguardo sono incredibilmente pesanti: “Ma puoi dare della z…..a a colei che reputi la tua presunta fidanzata, nonché donna della tua vita?”, ha scritto una persona.

E c’è chi la prende molto più seriamente: “Il giurista, con il suo vocabolario colto e ampio, che critica gli atteggiamenti di Attilio perché lui lotta per queste cose tutti i giorni prima dice ‘t…a’ per fare un esempio e poi definisce il comportamento della ragazza ‘da z…..a’”

Ma se il grosso dei telespettatori lo critica, c’è anche chi ne prende le difese: “Ha palesemente SBAGLIATO il termine, e su questo non ci piove. Ma non ha detto che è z….a, ha detto che quel giorno da come si è comportata, lo sembrava. Ma ha detto praticamente quello che pensa tutto Twitter di quella clip e di quei giorni, quindi anche meno“.

Edoardo Donnamaria ha bestemmiato anche lui? Spunta quel video che lo inchioda: la decisione degli autori del GF Vip

Nel frattempo su Edoardo Donnamaria spunta anche un’altra clip, nella quale si lascia sfuggire parole decisamente più pesanti di quelle pronunciate su Antonella Fiordelisi.

Il video risale a metà novembre: il concorrente viene chiamato in confessionale e si lascia sfuggire quella che ha tutta l’aria di una bestemmia. Un “Po… d..”, detto prima di confessare la sua paura per ciò che la produzione stesse per dirgli.

C’è chi si chiede come mai su quella bestemmia si sia sorvolato, mentre invece per Riccardo Fogli c’è stata una squalifica lampo.

