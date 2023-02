GF VIP, ‘mezza matta’: le parole di Donnamaria su Nikita lasciano senza parole Tavassi

Fanno discutere le parole pronunciate al GF Vip da Edoardo Donnamaria su Nikita Pelizon: ecco cosa ha detto davanti a Tavassi.

Al GF Vip sta facendo discutere la reazione di Edoardo Donnamaria su Nikita Pelizon dopo che quest’ultima è stata imitata da Milena Miconi durante la GF Game Night. Ma cosa avranno detto di tanto terribile?

GF Vip: le parole di Edoardo Donnamaria su Nikita Pelizon fanno discutere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Milena ha imitato la coinquilina mettendo una parrucca azzurra e parlando di voglia di aiutare gli altri, energie, angeli, unicorni e prendendone in giro la spiritualità e i suoi modi di dire come “adorooo” e “che ridereee“.

Parlando con l’altro Edoardo mentre erano a tavola, Donnamaria ha detto alcune parole sulla questione. Da “conduttore” della Game Night, infatti, Tavassi ha previsto “un puntatone” dopo l’imitazione della Miconi.

“La cosa assurda è che quando tu ieri mi hai fatto l’accenno dell’imitazione di Nikita, io ho rivisto una cosa che faceva Elenoire mesi fa… È incredibile sta cosa – ha detto Donnamaria. “Mai vista – ha risposto Tavassi – lei che aveva visto, scusa?”

“Che diceva che era mezza matta“, ha detto Donnamaria riportando alla mente dei telespettatori i momenti in cui la Ferruzzi attaccava gratuitamente Nikita. Per chi non lo ricordasse, Elenoire fu eliminata durante un televoto flash dopo aver pesantemente insultato Nikita, sostenendo tra le altre cose che portasse male.

“Mi dissocio… e pure tu“, ha risposto subito Tavassi di fronte alle parole del coinquilino. Donnamaria ha fatto uno sguardo deluso e ha ripreso a mangiare, senza ritirare in ballo l’argomento.

I telespettatori attaccano i due Edoardo per quelle affermazioni sulla Pelizon

Nel frattempo, però, i telespettatori hanno cominciato ad attaccare i due, in particolare Donnamaria, prendendo le difese della Pelizon. Già nel momento dell’imitazione, infatti, in molti erano insorti per come la Miconi l’aveva improntata.

Stavolta però hanno detto cose come: “Ricordo ai Donnavassi che Elenoire era gelosa di Nikita per Daniele e per aver fatto credere che portasse jella è stata cacciata con un televoto flash. Vi auguro la stessa fine“. Oppure: “Un puntatone Tavassi prevede con questa imitazione su Nikita, loro parlano per il messaggio negativo che volevano far passare per screditare Nik. Non perché faceva ridere, questo video dimostra questi 2 omuncoli maleducati si credono di essere Ezio Greggio e Iacchetti“.

E ancora: “Non ho parole !!! Ma questo Donnamaria, quando la finisce di insinuare cose assurde? Nel 2023, una persona può o no esser libera di credere, amare, sognare quel che vuole o per forza bisogna additarla come Mezza Pazza. SCHIFO!”.

La reazione di Nikita nei confronti di Milena dopo la pesante imitazione: il gesto inaspettato fatto nei confronti dell’attrice

La brutta imitazione di Milena Miconi, in realtà, non ha offeso Nikita, anzi ha fatto sì che continuasse a comportarsi come ha sempre fatto. Dopo la serata si è resa protagonista di un gesto inaspettato.

A tavola con gli altri, notato che l’attrice avesse freddo, la Pelizon si è alzata ed è andata a prenderle una coperta. Un gesto meraviglioso che ne mette in luce il proverbiale altruismo e la bontà d’animo di Nikita nonostante l’imitazione…

