Momento di puro imbarazzo al Grande Fratello tra Federico Massaro e Anita Olivieri: quella ‘mano sul cuore’ che fa discutere.

Va in scena un momento di puro imbarazzo al Grande Fratello, nell’attimo in cui Federico Massaro e Anita Olivieri, seduti sul letto, hanno condiviso un attimo di confessioni che si è concluso con un gesto del modello che ha fatto “spaventare” non poco la concorrente del reality show. A quanto pare, infatti, i telespettatori sono rimasti estremamente colpiti da quello che è successo e, tra le parole e i gesti di Federico e il terrore della Olivieri, ce n’è stato praticamente per tutti i gusti. Non ci resta quindi che andare a scoprire nel dettaglio quello che è accaduto.

LEGGI ANCHE:– Grande Fratello, la frase di Garibaldi e Anita indigna i fan del programma: era davvero riferito a quanto accaduto a Beatrice Luzzi?

Grande Fratello: quel momento tra Anita e Federico fa impazzire il pubblico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella notte, al Grande Fratello, abbiamo visto Anita e Federico Massaro in camera, seduti sul letto. I due si sono confessati parecchio riguardo alle varie dinamiche che si stanno vivendo in casa, tra strategie e litigi.

Lui, ad un certo punto le ha preso la mano dicendole: “Tu guardami e basta, ascolta e basta“, mentre lei ripeteva “Ho paura“. Federico ha quindi preso una mano di Anita e se l’è poggiata sul cuore. Poi ha detto: “Volevo soltanto farti capire che non gioco con i sentimenti delle persone, lo so che hai avuto questo dubbio“.

Anita, di fronte a quel gesto, era terrorizzata e ridacchiava nervosamente tanto che sembrava non capire bene come muoversi: qualcuno ha notato che mentre tutto accadeva, prima si è allontanata il più possibile da Federico, poi si è addirittura coperta la bocca con la mano libera. Forse temeva un bacio da parte del coinquilino?

Inutile dire che il momento ha fatto impazzire i telespettatori, che hanno cominciato a commentare la scena. Tra un “Ma cosa stiamo vedendo? Ma la dignità?” e un “La cosa più cringe vista ora” riferito a Federico che fa sentire il battito del suo cuore ad Anita.

Il momento imbarazzante di Federico in bagno: Perla costretta a farlo. Cosa hanno trovato in bagno

Ma non è tutto, Federico ha fatto arrabbiare oltremodo Perla per la questione bagno. Massaro si è chiuso in bagno ed è rimasto tantissimo tempo dentro (e pare che abbia anche lasciato sporco). La ragazza lo ha rimproverato in maniera plateale. Avrà ricevuto il messaggio?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy